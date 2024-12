Sondage : Jordan Bardella plébiscité par les Français pour succéder à Michel Barnier, loin devant Bernard Cazeneuve et Lucie Castets

Après le vote de la motion de censure qui a fait chuter le gouvernement ce mercredi soir, les Français ont plébiscité Jordan Bardella pour succéder à Michel Barnier au poste de Premier ministre, devant Bernard Cazeneuve et Lucie Castets, selon un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce mercredi.

Une différence marquée entre le chef de file du RN et la concurrence dans ce dossier. D’après un sondage* CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD relayé ce mercredi, les Français placent Jordan Bardella (15%) en tête pour succéder à Michel Barnier au poste de Premier ministre, devant l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve (5%) et Lucie Castets (5%), proposée pour le poste par le NFP en juillet dernier. Pour rappel ce sondage est basé sur des réponses spontanées, aucune liste n'a été proposée aux personnes interrogées.

© CNEWS

Depuis que la motion de censure du NFP a été votée ce mercredi soir, le gouvernement de Michel Barnier est tombé et le poste de ce dernier demeure vacant. Le Premier ministre a été fragilisé politiquement depuis lundi avec l’usage de l’article 49-3 pour faire adopter le budget de la Sécurité sociale.

Derrière ce podium, les sondés optent pour le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau (4%), l’actuel Premier ministre Michel Barnier et son prédécesseur Gabriel Attal (3%), ainsi que la présidente du groupe RN à l’Assemblée Marine Le Pen et la maire de Pau François Bayrou (2%).

A noter toutefois que plus d’un quart des personnes interrogées ne souhaitent pas se prononcer (26%) pour désigner un successeur à Michel Barnier. Un sondé sur cinq désigne un autre candidat qui n’est pas cité dans le panel, alors que 11% des personnes questionnées ne voit personne de compétent pour reprendre le flambeau.

© CNEWS

Par rapport au dernier sondage en la matière publié le 8 juillet dernier pour la succession de Gabriel Attal, Jordan Bardella a conservé une belle côte de popularité (puisque 16% des sondés citaient spontanément son nom, soit un point d'écart), alors que Gabriel Attal a lourdement chuté passant de 14% à 3%.

Les chefs de file du NFP ont également dégringolé, notamment François Ruffin qui passe de 3e nom cité en juillet (avec 7%) à seulemet 1% en ce mois de décembre, Raphaël Glucksmann voit lui aussi sa part chuter de 5%, Jean-Luc Mélenchon, François Hollande et Marine Tondelier (-4%).

Près d’un tiers des 18-24 ans choisissent Jordan Bardella

Dans le détail, le premier fait saillant de ce sondage réside dans le fait que près d’un sondé sur trois (30%) âgé de 18-24 ans opte pour Jordan Bardella comme successeur de Michel Barnier, loin devant François Bayrou (8%).

A l’inverse, c’est Bernard Cazeneuve qui arrive en tête des votes chez les 65 ans et plus (11% des voix), devant Bruno Retailleau (10%) et Jordan Bardella (9%).

Enfin, les plus indécis indiquant «ne pas se prononcer» sont les 25-34 ans (45%), suivis des 18-24 ans (37%), des 35-49 ans (28%) et enfin des sondés âgés de plus de 50 ans (17%).

Gabriel Attal arrive en tête chez les sympathisants de la majorité

Les sympathisants de la majorité présidentielle optent d’abord pour Gabriel Attal (17%) pour succéder à Michel Barnier, devant Bernard Cazeneuve (15%), Michel Barnier (12%) et François Bayrou (10%).

Du côté de l’extrême droite, un sympathisant sur deux (49%) place Jordan Bardella comme le meilleur candidat au poste de Premier ministre, devant Bruno Retailleau (8%) et Marine Le Pen (7%).

Pour le sondés ayant une sensibilité de gauche, Lucie Castets arrive en tête de leur classement (18%), devant Bernard Cazeneuve (10%), Jean-Luc Mélenchon (4%) et Raphaël Glucksmann (3%).

* Echantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d'âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d'agglomération.