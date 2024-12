Vents violents : voici le seul département placé en vigilance jaune

Un département du Sud-Est a été placé en vigilance jaune, ce mercredi 4 décembre, par Météo-France pour «vents violents». Cela fait suite à une dépression, positionnée en Méditerranée, au large de l’Italie.

Prudence. Pour la journée du mercredi 4 décembre, Météo-France a placé un seul département du Sud-Est en vigilance jaune pour «vents violents». Il s’agit des Bouches-du-Rhône. Le déclenchement de cette alerte fait suite à l’apparition d’une dépression au large de l’Italie, impactant ainsi la vitesse du vent.

© Meteo-France

Le département sera, en effet, impacté par le mistral et la tramontane qui «souffleront assez fort dans leurs domaines, avec des rafales entre 70 et 80 km/h». Dans le détail, on s’attend à 66 km/h à Martigues, 76 km/h à Port-Saint-Louis-du-Rhône et 72 km/h à Arles.

D’autres villes des départements voisins pourraient également être impactées, comme à Cavaillon (Vaucluse) où le vent soufflera à 74 km/h. On pourrait aussi enregistrer 69 km/h à Beaucaire (Gard) et 80 km/h à Avignon (Vaucluse).

Une perturbation attendue dès jeudi soir en France

Si la journée du mercredi 4 décembre promet, globalement, d’être calme, les perturbations devraient être de retour dès ce jeudi 5 décembre. Durant la nuit, une nouvelle dégradation devrait s’étendre sur une grande partie du Nord-Ouest du pays.

«Son activité sera relativement faible, mais elle sera vite relayée par une autre perturbation plus active dans la nuit de jeudi à vendredi, accompagnée de rafales de vent de sud-ouest puis d’ouest», écrit Météo-France.

«On retrouvera cette perturbation vendredi matin entre Pyrénées, Massif central et Alpes. Les températures seront en hausse jeudi après-midi et vendredi, dans l’air doux porté par les perturbations», ajoute l’Institut national de météorologie.