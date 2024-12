Galères à Paris : comment ne pas se faire voler son vélo dans la capitale ?

Alors que le nombre de cyclistes n'a cessé d'augmenter dans la capitale depuis une dizaine d'années, les solutions pour garer son vélo restent toutefois toujours insuffisantes, malgré des avancées notables. Certaines situations engendrent d'ailleurs, dans certains cas, des vols qui nuisent aux propriétaires.

Différents moyens existants, mais qui doivent être renforcées. Avec 11,2% de déplacements effectués à vélo par jour, selon les chiffres de la municipalité, contre 4,3% pour la voiture, l'utilisation de ce moyen de locomotion à Paris est en nette hausse depuis une dizaine d'années.

Face à ce constat, qui résulte de la volonté de la maire Anne Hidalgo à ce que les Parisiens tendent vers les mobilités douces et délaissent les véhicules motorisés, le nombre de solutions de stockage pour les cyclistes manquent malgré des avancées dans la capitale.

Qu'ils soient aux abords de gare, en surface ou dans des parkings souterrains, les places de stationnement les Parisiens augmentent années après années, avec pour leitmotiv la sécurisation de ces espaces.

Arceaux fixes, une solution vraiment sécurisée ?

Avec 60.000 arceaux métalliques disposés à Paris, la mairie entend offrir aux usagers des solutions de stationnement un peu partout. Pour autant, nombre de cyclistes déplorent une hausse des vols, y compris dans certains cas, uniquement des scelles et des roues.

En quelques chiffres, 6.631 plaintes pour vols de vélos ont été relevées en 2020, soit 7 % de hausse par rapport à 2019, selon les chiffres de la municipalité.

«Quand je me gare dehors, j'ai toujours un peu le doute de ne pas le retrouver. J'ai surtout peur qu'on me vole ma scelle», a confié Solene à CNEWS, cycliste à Paris depuis plusieurs années. «J'ai même une sécurité, un bloquant qui est censé protéger ma scelle de l'arrachage», a-t-elle ajouté.

De son côté, Agnes a eu moins de chance, et n'a pas retrouvé son appareil en sortant de chez elle un matin pour se rendre au travail. «J'ai porté plainte pour ce vol mais je n'ai jamais eu de retour depuis», a-t-elle regretté.

Les boxes, encore trop peu répandus

Parmi les autres moyens de stationnement de vélos prévus par la Ville, des abris fermés, où peuvent être stockés six vélos à la fois restent une option envisageable. Moyennant un abonnement annuel de 75 euros, les propriétaires de deux-roues peuvent garer leurs vélos (électriques ou avec sièges bébé) dans ces sortes d'abris métallisés sécurisés, disséminés dans différents arrondissements.

©Christophe Belin / Ville de Paris

Cela étant, victimes de son succès, les accès à ces abris sécurisés sont pour le moment pratiquement tous complets. La plate-forme de la Ville de Paris recense 49 abris. Pour les résidents du 14e arrondissement, un boxe sécurisé est disponible au 199 rue Vercingétorix.

Ces emplacements, comme ceux en surface le long des trottoirs, sont référencés sur un site, accessible ici, permettant aux cyclistes parisiens de déterminer à l'avance où ils vont pouvoir stationner leurs vélos.

©Cap Geo - Ville de Paris



Des parkings géants à proximité des gares

Mais pour certains cyclistes comme Hervé, qui pédale dans la capitale depuis des années, une autre solution sécurisée de stockage est privilégiée, celle des parkings géants proches des grandes gares. «Avant j'attachais mon vélo en surface, sur un arceau, mais aujourd'hui je privilégie les espaces en-sous sol ou couverts», a-t-il confié.

Plusieurs véloparks géants ont éclos ces dernières années, grâce aux efforts de la Ville ainsi que la Région Ile-de-France, dont une vélostation à la gare Montparnasse.

Ouvert 7 jours sur 7 et 24h/24, cet espace est sécurisé et surveillé par des caméras, et offre 375 places pour les vélos, dont 25 dédiées aux deux roues comportant une assistance électrique. Après avoir souscris un abonnement, l'usager pénètre par l'une de deux entrées, soit au 22 rue de l'Arrivée (15e) ou sur le parvis de la place Raoul-Dautry face à la gare Montparnasse, via un badge magnétique.