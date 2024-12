Mercosur : l'accord avec l'UE conclu à l'occasion du sommet qui s'ouvre ce jeudi ?

À l'occasion du Sommet du Mercosur, qui se tient depuis ce jeudi 5 et jusqu'au lendemain, le traité de libre-échange pourrait être signé et ce, malgré l'opposition de la France.

Peut-être l’épilogue d’une discussion longue de vingt-cinq ans. Le Sommet du Mercosur, l’alliance économique du Brésil, du Paraguay, de l’Argentine, de la Bolivie et de l’Uruguay se tient ce jeudi 5 et vendredi 6 décembre à Montevideo (Uruguay), et pourrait se conclure en un accord avec l’Union européenne.

Le média CNN Brasil évoque ainsi la possibilité d’une signature redoutée dans le monde agricole. Selon la chaîne d'information brésilienne, «il existe en effet une réelle possibilité, qu’après vingt-cinq ans de discussions, un accord soit annoncé».

«plus qu'un ou deux points en suspens»

En effet, d’après les informations de négociateurs qui ont directement participé à un nouveau cycle de discussions à la fin du mois de novembre à Brasilia (Brésil), les deux blocs – Sud-Américains et Européens - auraient «considérablement réduit le nombre de désaccords et n’ont plus qu’un ou deux points de suspens».

Toujours selon les dires de CNN Brasil, ces questions épineuses toucheraient le «domaine environnemental» et quelques «termes de politique industrielle».

Plus tôt, le média allemand Frankfurter Algemeine Zeitung affirmait également que «l’accord commercial avec les États sud-américains du Mercosur est en place». Néanmoins, comme le souligne le quotidien, «tout dépend de la présidente de la Commission von der Leyen : elle doit convaincre la France et la Pologne».

constituer une minorité de blocage avec la pologne

En effet, avec l’Hexagone, la Pologne s’oppose également à l’accord de libre-échange. Pour rappel, mercredi 27 novembre, le Sénat français avait voté, quasi unanimement, contre le Mercosur, tout comme l’Assemblée nationale la veille.

«La France ne souhaite ni la fin des accords commerciaux, ni la fin des échanges agricoles», mais réclame des «garanties sérieuses pour [les] agriculteurs», qui se retrouveraient sinon «confrontés à une concurrence insupportable», avait alors souligné la ministre de l'Agriculture Annie Genevard.

La France doit néanmoins rallier d’autres pays à sa cause pour faire opposition au traité, pour représenter au moins 35% de la population européenne. Pour créer cette minorité de blocage, la France s’est notamment tournée vers l’Irlande (dont le Premier ministre s’était dit contre l’accord), la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, l’Autriche ou encore la Roumanie.