Notre-Dame de Paris : 3.000 heures de travail, 2,20 m de long... Cette incroyable réplique en chocolat conçue par Valrhona

A deux jours de la réouverture de Notre-Dame de Paris, la maison Valrhona s’est lancé le défi de mettre au point une sculpture d’ampleur en chocolat à l’effigie du monument. L’œuvre sera exposée jusqu’à janvier 2025 au terminal 1 de l’Aéroport de Paris Charles de Gaulle.

Une prouesse mêlant technologie et gastronomie. Alors que Notre-Dame de Paris rouvrira ses portes ce week-end, la maison Valrhona a dévoilé une monumentale sculpture de la cathédrale... en chocolat.

Avec ses 2,20 mètres de long et ses 1,40 mètres de haut, cette dernière sera exposée au terminal 1 de l’Aéroport de Paris Charles de Gaulle du 8 décembre au 15 janvier 2025.

© @sadiksansvoltaire

Il aura fallu 3.000 heures de travail aux artisans pour concevoir et monter le projet. La sculpture a d’ailleurs été réalisée par Baptiste Moreau, intervenant à l’École Valrhona accompagné par l’équipe de l’École Valrhona Paris sous la direction de Thierry Bridron, chef pâtissier.

Au détail près

Gargouilles, rosace, ont été reproduites par les artisans qui ont également collaboré avec l’architecte Philippe Velu (société Tandem) et la société Hydroprocess. C’est en effet grâce à la numérisation des plans et aux découpes de chocolat par jet d’eau réalisées que ce rendu a été possible.

«Ce projet en hommage à Notre-Dame témoigne une fois de plus de l’engagement de la Maison Valrhona à tisser des liens entre gastronomie, art et patrimoine culturel», s’est ainsi réjouit la maison Valrhona dans un communiqué.

Ce n’est pas la première fois que l’École Valrhona relève un tel défi. En 2023, elle avait déjà réalisé la sculpture d’1,70 mètres de la flèche de la Sainte-Chapelle en chocolat pour l’exposition «Paris, Capitale de la Gastronomie, du Moyen Âge à nos jours».