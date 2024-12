Procès pour viol collectif contre 5 anciens rugbymen : la victime aurait été pénétrée par une béquille, son ADN retrouvé sur 15cm de l’objet

Alors que trois anciens rugbymen sont accusés d’un viol sur une étudiante de 20 ans remontant à 2017 et deux autres pour non-assistance à personne en danger, le témoignage d’experts en biologie et en toxicomanie lors du procès devant la cour d’assises de Gironde ce mercredi a permis de révéler des traces d’ADN appartenant à la victime sur 15cm d’une béquille.

Un élément déterminant pour l’affaire. Alors que le procès pour viol collectif sur une étudiante de 20 ans en 2017 visant trois anciens rugbymen de Grenoble et pour non-assistance à personne en danger pour deux autres ex-rugbymen du club s’est ouvert ce lundi et doit se clôturer vendredi 13 décembre, l’intervention d’un expert en biologie et d’un spécialiste en toxicomanie ce mercredi a permis de faire avancer l’enquête.

Le premier a révélé avoir découvert des traces de sang de la plaignante sur le pourtour du caoutchouc d’une béquille présente dans la chambre où les faits se seraient déroulés, selon L’Équipe. Il a confié avoir détecté des traces d’ADN de cette dernière sur une longueur de 15 cm sur l’autre béquille entreposée dans la pièce.

Les béquilles auraient appartenu à Chris Farrell, l’un des occupants de la chambre. Il les aurait récupérées plus tôt dans la journée après une grave blessure contractée lors d’un match de son club contre l’UBB.

«La sensation d'avoir l'embout d'une béquille dans le vagin»

Un autre joueur grenoblois, Loïck Jammes, aurait utilisé les béquilles pour pénétrer la plaignante, bien qu’il ait tenu un discours plus mesuré lors des interrogatoires. La victime présumée avait expliqué lors de la procédure avoir eu «la sensation d'avoir l'embout d'une béquille dans le vagin» lorsqu’elle s’est réveillée dans la chambre.

L’expert biologique a également retrouvé sept taches de sang sur l’oreiller et neuf autres sur le drap, dont la totalité appartenait à la victime potentielle. Le mystère demeure entier sur l’origine de ces tâches puisque la plaignante n’avait aucune plaie sur le corps.

Le spécialiste en toxicologie a également précisé que la victime potentielle avait un fort taux d’alcool, compris entre 2,2 et 3 g par litre de sang, lors de son arrivée à l’hôtel. Cela expliquerait son black-out dans la chambre ne lui permettant pas de souvenir de chaque détail de cette nuit.