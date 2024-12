Orages : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

La tempête Darragh promet un dimanche agité dans l'Hexagone. Les prévisionnistes de Météo-France ont placé deux départements en alerte jaune pour «orages» ce dimanche 8 décembre.

Le ciel va gronder sur la côte atlantique. Dans son dernier bulletin, l’agence météorologique nationale a placé deux départements de l’ouest de la France en vigilance jaune aux orages pour la journée de ce dimanche 8 décembre.

Les départements concernés sont : les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

©Météo-France

À savoir que plusieurs d’entre-eux sont concernés par d’autres vigilances, notamment pour vents violents ou vagues-submersion.

Dès vendredi 6 décembre, des nuages de plus en plus épais ont «envahi la moitié ouest de la France», laissant place à un temps gris samedi et dimanche.

Les températures seront à la baisse. Il fera 9 °C toute la journée à Paris avec de «rares averses» de temps à autres. Il fera 13 °C à Nice (Provence-Alpes-Côte d'Azur) cet après-midi, la maximale nationale.

Il fera 2 °C à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), avec des chutes de neige au cours de la journée.