Vents violents : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Ce vendredi 6 décembre, les prévisionnistes de Météo-France ont placé 4 départements en vigilance jaune pour «vents violents».

Alerte sur les côtes littorales bretonnes. Dans son dernier bulletin, l’agence météorologique nationale a placé 4 départements en vigilance jaune aux vents violents, à partir de 21h ce vendredi.

Les départements concernés sont : le Morbihan, le Finistère, les Côtes-d’Armor et la Manche.

© Météo-France

Si Météo-France a signalé que «les températures sont très douces pour la saison, bien au-dessus des normales», les prévisionnistes ont alerté d’une «nouvelle perturbation qui aborde la Bretagne en début d’après-midi».

Elle sera accompagnée de pluie et de vent, «devenant plus soutenue la nuit suivante», c’est-à-dire dans la soirée de ce vendredi 6 à samedi 7 décembre, plaçant 58 départements en alerte pour de fortes bourrasques de vent.

Comme précisé, les minimales sont en grande hausse sur l’ensemble du territoire national. Un excédent «de 5 à 6 °C, interdisant la gelée en plaine», contrairement à la journée de la veille, jeudi 5 décembre.

Ainsi, il fera 17 °C à Perpignan, 15 °C à Biarritz, Bordeaux, Marseille et Nice, 12 °C à Rennes et Brest, 11 °C à Paris. Les températures minimales seront de 5 °C à Bourg-Saint-Maurice, 8 °C à Gap, ainsi que 9 °C à Strasbourg, Reims et Lille.