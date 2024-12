Indemnité, protection, chauffeur : voici les avantages que conservent les ministres démissionnaires

À la suite de la motion de censure votée à l’Assemblée nationale ce mercredi, le gouvernement de Michel Barnier est poussé vers la porte de sortie seulement trois mois après son installation. Voici les avantages que les ministres et fonctionnaires de l’État vont conserver ou non.

Censuré mercredi 4 décembre à la suite de l’adoption d’une motion de censure à l’Assemblée nationale, le gouvernement mis en place il y a seulement trois mois est déjà sur le départ.

Si leurs mandats ont été brefs, ils perceveront tout de même leurs indemnités, la durée ne rentrant pas dans le calcul. Ainsi qu’ils soient restés ministres trois ans ou trois mois, le résultat est le même.

Trois mois d’indemnité de cessation de fonction

Selon la loi organique du 11 octobre 2013, les ministres et secrétaires d’État sortants perçoivent une indemnité de cessation de fonctions équivalente à trois fois le traitement mensuel. Soit leur salaire initial pour les trois mois qui suivent.

La sommes que toucheront les anciens membres du gouvernement durant trois mois après l’arrêt de leur fonction s'élèveraient donc autour de 12.457 euros selon les calculs d'Actu.fr.

Cela à condition que ces derniers ne reprennent pas une activité rémunérée durant cette période et soient en règle sur leur déclaration de patrimoine et d’intérêt auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Cette indemnisation représente le seul avantage dont les ministres disposent.

Plus d’avantages pour le Premier ministre

Le chef du gouvernement pour sa part bénéficie logiquement de plus d’avantages. Parmi eux, on compte une voiture de fonction et un chauffeur, ainsi qu’une prise en charge par l’État des dépenses au niveau de son véhicule à vie. Il peut également bénéficier d’une protection policière à vie et d’un assistant personnel pour son secrétariat particulier.

Il obtient lui aussi une prime de départ égale à la somme de sa rémunération initiale, distribuée en trois fois. Néanmoins, ces avantages ne sont mis en place que s’ils sont demandés par le chef du gouvernement. Ils ne sont pas systématiques.