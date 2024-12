Paris : pourquoi la station Tuileries du métro sera fermée les trois week-ends avant Noël

Par mesure de sécurité, la station Tuileries du métro parisien sera partiellement fermée trois week-ends de suite jusqu’au 22 décembre. Et c’est le marché de Noël, qui attire beaucoup de visiteurs, qui est en cause.

Pendant trois semaines, la station de la ligne 1 ne sera pas desservie par le métro entre 16h et 23h les week-ends. Aucun passager ne pourra s’y rendre directement via le métro, il faudra marcher un peu plus loin, ou descendre un arrêt avant, ou après. C'est la présence du marché de Noël qui explique cette situation.

Ouvert tous les jours de 11h à 23h45 au Jardin des Tuileries, au cœur du 1er arrondissement de Paris, le marché de Noël attend cette année plus de trois millions de visiteurs. Un nombre de passages impossible à gérer pour la RATP.

La station fermée en urgence en 2023

En 2023, la RATP avait été contrainte de fermer l’accès à la station en urgence en raison d’une «affluence exceptionnelle». Forte de sa mauvaise expérience, cette fois-ci, la RATP a pris les devants.

Depuis sa première édition en 2018, parisiens et touristes viennent en famille ou entre amis pour y retrouver une ambiance de fêtes. Cette balade festive est à faire jusqu’au dimanche 5 janvier.