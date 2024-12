Permis de conduire : une nouvelle attestation digitale désormais disponible

Depuis le 4 décembre, l’espace en ligne «Mes points permis» propose une nouvelle fonctionnalité. Il est à présent possible de télécharger une attestation sécurisée prouvant la validité de votre permis de conduire.

Avoir une attestation de droit à la conduite peut être très utile, et ce dans plusieurs cas de figure. En cas de vol, d’égarement, ou d’obtention récente du permis de conduire, vous pourrez désormais retrouver un justificatif numérique en ligne sur le site officiel du gouvernement.

Pour se le procurer, rien de plus simple, tout se trouve sur le téléservice «Mes points permis». Il était déjà possible de consulter son solde de points, sur cet espace, à présent on y trouve également une «Attestation de droits à conduire sécurisée» (ADCS).

Pour rappel, quiconque étant dans l’incapacité de présenter un justificatif de droit à la conduite en cours de validité lors d’un contrôle des forces de l’ordre, s'expose à une amende allant de 38 à 750 euros.

Un gain de temps et de sécurité

Avec cette attestation, plus besoin de passer des heures à remplir une procédure administrative, souvent longue.

Présentée sous forme digitale, ou sous format papier si elle est imprimée, cette attestation est utile dans de nombreuses situations. Il se peut en effet que vous ayez à la présenter à votre assureur en cas de litiges, à un loueur de véhicule ou même à un employeur.

Ce document a une durée de validité de quatre mois, avec la possibilité de le renouveler à volonté si nécessaire.