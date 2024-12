Réouverture de Notre-Dame : dans son message, le pape soutient la gratuité de l’accès à la cathédrale 

Absent de la cérémonie de réouverture de Notre-Dame, le pape François a adressé un message aux fidèles, lu par l'archevêque de Paris, dans lequel il plaide pour accueillir «généreusement et gratuitement» les visiteurs dans la cathédrale rénovée.

Alors que la ministre démissionnaire de la Culture, Rachida Dati, a proposé de faire payer l’entrée «5 euros par visiteur» de Notre-Dame de Paris, contre l’avis de l'archevêque, le pape François a soutenu Monseigneur Ulrich, ce samedi 7 décembre, en plaidant pour la gratuité de l’accès à la cathédrale, dans un message adressé aux fidèles.

«Aujourd’hui la tristesse et le deuil font place à la joie, à la fête et à la louange. Il est beau et rassurant que le savoir faire d’autre fois ait été sagement gardé et amélioré. Il est plus beau encore de voir que nombreux artisans ont vécu cette restauration dans une authentique démarche spirituelle», a ainsi déclaré le Pape, qui dit espérer «un signe prophétique du renouveau de l'Eglise en France».

«Notre-Dame sera bientôt de nouveau visitée et admirée par une foule immense de personnes de toutes conditions, provenances, religions, langues et cultures, pour beaucoup en recherche d’absolu et de sens à leur vie. Je sais, Excellence, que les portes leurs seront largement ouvertes, et que vous serez attachée à les accueillir généreusement et gratuitement, comme des frères et sœurs», a ajouté le Pape.

«un grand plan de sauvegarde du patrimoine religieux»

Un message symbolique adressé directement à la France et plus particulièrement à ceux qui ont soutenu la proposition de Rachida Dati, le 23 octobre dernier, de faire payer l’entrée de la cathédrale rénovée. «Avec 5 euros seulement par visiteur, on récolterait 75 millions d’euros par an. Ainsi, Notre-Dame de Paris sauverait toutes les églises de Paris et de France», avait justifié la ministre de la culture dans un entretien accordé au Figaro.

«Partout en Europe, l’accès aux édifices religieux les plus remarquables est payant», avait souligné la ministre, qui prêchait pour consacrer l’ensemble de l’argent collecté dans «un grand plan de sauvegarde du patrimoine religieux» en France. «Notre-Dame a réveillé notre attention pour le patrimoine religieux, qui appartient à tous les Français, quelle que soit leur confession», avait aussi affirmé la ministre.

Au contraire, le diocèse de Paris a de son côté rappelé le principe de «gratuité du droit d’entrée dans les églises et les cathédrales», défendue par l’Eglise catholique en France. La gratuité se justifie, notamment, par la «mission» de l’Eglise d’«accueillir de façon inconditionnelle et donc nécessairement gratuite tout homme et toute femme», a affirmé le diocèse dans un communiqué.