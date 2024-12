Réouverture de Notre-Dame : Emmanuel Macron a exprimé la «gratitude de la Nation française» lors de son discours

Le président Emmanuel Macron a exprimé la «gratitude de la Nation française» pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, samedi lors de la cérémonie de réouverture de l'édifice religieux.

Un moment d'histoire. Emmanuel Macron a souhaité rendre hommage à la Nation française en exprimant sa gratitude pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. «Gratitude à l’égard de tous ceux qui ont sauvé, aidé et rebâti Notre-Dame de Paris», a précisé le chef de l'Etat.

«Nous avons redécouvert ce que les grandes Nations pouvaient faire : réaliser l'impossible», a salué le président français à l'intérieur de la cathédrale, reconstruite en cinq ans après avoir été dévastée par un incendie en avril 2019. «Nous avons choisi le sursaut, la volonté, le cap de l’espérance [...] Et pour rendre cela possible, une fraternité inédite», a-t-il ajouté.

«Il nous faudra garder comme un trésor cette leçon de fragilité, d’humilité et de volonté, et n’oublier jamais combien chacun compte et combien la grandeur de cette cathédrale est inséparable du travail de tous», a conclu Emmanuel Macron.

«Le monde nous regarde. Allons rouvrir Notre-Dame !»

Tout sourire, il avait accueilli un peu plus tôt sur le parvis de la cathédrale, à coup de franches et longues accolades, des chefs d'Etat et de gouvernement, des têtes couronnées et des personnalités de premier plan, notamment le président élu des Etats-Unis Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ainsi que le prince William.

«Nous y sommes. Le monde nous regarde. Allons rouvrir Notre-Dame !» avait écrit sur X le président français avant d'entrer, à son tour, dans la cathédrale.