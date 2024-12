Trafic de drogue : plus de trois tonnes de cocaïne saisies au large des Îles Canaries

Les douanes et la police espagnoles ont saisi plus de trois tonnes de cocaïne sur un bateau de pêcheur au large des Îles Canaries. Si l’interpellation a eu lieu de 29 novembre, l’affaire, elle, n’a été rendue publique que ce samedi.

C’est un gros poisson qu’ont pêché les autorités espagnoles à plus de 1.800 kilomètres des Îles Canaries. À bord d’un bateau de pêche vénézuélien en très mauvais état, naviguant sans éclairage, 3,3 tonnes de cocaïne ont été saisies le 29 novembre.

«Au cours de l'opération, menée par le bureau du procureur spécial antidrogue, 110 ballots de cocaïne pesant environ 30 kilos chacun ont été saisis», a indiqué la police nationale et le service de surveillance des douanes dans un communiqué.

L’équipage comptait dix membres, parmi eux, tous étaient de nationalité vénézuélienne, excepté un ressortissant colombien. Ils ont été immédiatement arrêtés et conduits au port de Las Palmas de Gran Canaria, situé au large des côtes de l’Afrique du Nord-ouest.

Une opération déjà planifiée

L’enquête qui a mené à cette arrestation a commencé mi-novembre et est le fruit d’une opération conjointe entre la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine et les polices espagnoles, brésiliennes et portugaises.

À ce moment-là, la DEA a appris qu’une organisation criminelle internationale tentait de transporter une grande quantité de cocaïne de l’autre côté de l’Atlantique. Ce bateau avait pour mission de transférer les substances en mer sur un autre navire, probablement destiné à faire route vers les côtes espagnoles.

Un trafic en forte croissance

Récemment, des saisies similaires ont déjà eu lieu sur la côte espagnole, telle que la saisie record de 13 tonnes de cocaïne dans le port d’Algésiras en octobre dernier. Les autorités ont décrit cette intervention comme «la plus grande saisie de l’histoire du trafic de drogue» dans le pays.

L’Espagne est considérée comme l’un des principaux points d’entrée de la cocaïne en Europe en raison de ses liens avec l’Amérique latine, ou cette dernière est produite, mais aussi de sa situation géographique avantageuse.