Nantes : un criminel allemand accusé d’avoir tué un enfant porté disparu en 2004

Martin Ney, un Allemand déjà condamné pour le meurtre de trois enfants dans son pays, devrait être jugé devant les assises de Loire-Atlantique pour l'enlèvement et le meurtre en 2004 de Jonathan, un enfant de 10 ans, a-t-on appris ce dimanche auprès du parquet.

Un cold case résolu ? Après avoir passé près d’une dizaine d’années derrière les barreaux en Allemagne, Martin Ney, 53 ans, avait été remis aux autorités françaises en janvier 2021 et mis en examen à Nantes pour «meurtre d'un mineur de moins de 15 ans et arrestation, enlèvement et séquestration, ou détournement arbitraire de mineurs de moins de 15 ans». Il avait ensuite été renvoyé en détention dans son pays.

Il a été une nouvelle fois renvoyé devant la cour d'assises de Loire-Atlantique pour ces chefs d'accusation, a indiqué le parquet de Nantes ce dimanche 8 décembre, confirmant une information du journal Presse Océan. Cette ordonnance de mise en accusation peut encore faire l'objet d'un appel, selon ses avocats.

des aveux d'un codétenu

Jonathan, originaire du Cher, avait disparu dans la nuit du 6 au 7 avril 2004 d'un centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins. Son cadavre avait été découvert le 19 mai, ligoté et lesté d'un parpaing, dans un étang proche de Guérande, à 25 kilomètres du lieu de l'enlèvement.

Un mandat d'arrêt européen avait été délivré contre Martin Ney, en octobre 2019. L'hypothèse de sa responsabilité était explorée de longue date par les enquêteurs et cette piste a été relancée lorsque le codétenu de Martin Ney a affirmé avoir recueilli ses aveux.

Martin Ney a été arrêté en 2011 à Hambourg et condamné en 2012 à la prison à perpétuité assortie de 15 ans de peine de sureté pour les meurtres de trois garçons entre 1992 et 2001. Il avait reconnu les faits.

Il se servait de son métier d'éducateur pour entrer en contact avec ses victimes. Il a également été reconnu coupable d'abus sexuels sur 40 garçons, selon le quotidien allemand Bild.