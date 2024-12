Police nationale : il y a 80 ans, les CRS étaient créées par le Général De Gaulle

Ce dimanche 8 décembre, les Compagnies républicaines de sécurités, souvent abrégées CRS, fêtent leur 80e anniversaire. Placées sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, elles concourent sur l’ensemble du territoire national au maintien de l’ordre et à la sécurité des personnes et des biens.

C’était le 8 décembre 1944. Ce jour-là, les Compagnies républicaines de sécurité (CRS) avaient vu la lumière par un décret de la même date confirmé par une ordonnance du 7 mars 1945 signée par le Général Charles de Gaulle.

La création des CRS survient en effet dans un contexte de réorganisation des forces de l’ordre en France. Pour comprendre les circonstances de la création des CRS, il faudra plonger dans la période suivant la fin de la Seconde Guerre mondiale.

À l’époque, et notamment après la Libération, les forces de l’ordre, notamment la police, étaient affaiblies. Dans le même temps, la France faisait face à des troubles importants, à savoir les grèves, les manifestations et une instabilité politique.

Tous ces critères nécessitaient des unités spécialisées dans le maintien de l’ordre. Mais à cette période, on notait déjà la présence des Groupes mobiles de réserve, souvent abrégés en GMR.

Ces unités créées en 1941 au sein de la police nationale par le gouvernement de Pétain avaient pour mission de maintenir l’ordre en milieu urbain. Mais, à l’automne 1943, cette force civile paramilitaire avait été engagée dans des opérations de répression de la Résistance.

60 compagnies de maintien d’ordre sur l'ensemble de l'Hexagone

Ainsi, la volonté du Général De Gaulle était claire : mettre en place une force civile de maintien de l’ordre et contribuer au rétablissement de la légalité républicaine. De ce fait, il fallait rassembler les éléments non compromis chez les GMR et les éléments issus des Forces françaises de l’intérieur (FFI), composées de l’Armée secrète, de l’Organisation de résistance de l’armée et des Francs-tireurs et partisans, pour créer les Compagnies républicaines de sécurité (CRS) le 8 décembre 1944. Les GMR ont été dissous à la même date.

Néanmoins, contrairement aux gendarmes, qui eux forment une force armée, les CRS, étant policiers, forment un corps civil. Depuis 1948, année coïncidant avec les grèves des mineurs et ayant permis la «consécration pratique» des CRS dans la gestion du maintien de l’ordre, ces unités forment la réserve générale de la police nationale.

«À ce titre, elles concourent sur l’ensemble du territoire au maintien de l’ordre, à la protection des personnes et des biens tout en assurant des missions spécialisées de surveillance et de secours. Forces mobiles au service d’un État garant des libertés et du bon fonctionnement des institutions, elles contribuent activement aux missions régaliennes de sécurité», peut-on lire sur le site de la police nationale.

Concrètement, les CRS sont chargées d’assurer le maintien et rétablissement de l’ordre, de lutter contre l’insécurité routière, d’assurer la police des grands axes périurbains et la prévention de la délinquance, d’apporter leur concours aux services de police aux frontières (PAF) et de surveiller et d’intervenir en portant secours aux victimes en montagne et sur le littoral.

Placées sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et du directeur général de la police nationale, les CRS sont présentes dans plusieurs endroits de l’Hexagone. On compte, en général, 60 compagnies de maintien d'ordre, et ce incluant la CRS 8 qui a pour vocation d’être engagée sur les phénomènes de violences urbaines et les opérations de maintien de l’ordre de haute intensité.

Depuis 2020, la direction centrale des Compagnies républicaines de sécurité est dirigée par Pascale Dubois, une ancienne inspectrice de police dans le Val-d’Oise, puis commissaire de police en Seine-Saint-Denis en 1995.