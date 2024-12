Réouverture de Notre-Dame : Anne Hidalgo accusée de ne pas avoir honoré sa promesse de don de 50 millions d’euros pour la reconstruction de la cathédrale

Alors que la première messe a été célébrée ce dimanche matin au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris, depuis sa réouverture la veille, des représentants politiques pointent du doigt la maire de Paris concernant le financement de la reconstruction de l'édifice.

Anne Hidalgo sous le feu des critiques. La maire de Paris, invitée lors de la cérémonie de réouverture de Notre-Dame ce samedi 7 décembre au soir au côté d'Emmanuel Macron et d'autres personnalités, avait été, au moment du drame, touchée par l’important incendie qui avait ravagé la cathédrale en 2019.

Au lendemain de la catastrophe, le 15 avril 2019, Anne Hidalgo avait ainsi annoncé vouloir «organiser une grande conférence internationale des donateurs» avec «des mécènes du monde entier afin de lever les fonds nécessaires à la restauration» du monument.

Pour rappel, ce sont des donations par quatre organismes agréés ainsi que par des donateurs du monde entier, dont les plus grandes fortunes de France comme les familles Arnault, Bettencourt ou Pinault, qui ont permis cette reconstruction gigantesque.

La maire de Paris avait également promis que la Ville de Paris débloquerait 50 millions d’euros afin de participer à la reconstruction de l’édifice. Cette promesse n’aurait pas été tenue selon plusieurs élus politiques, a révélé le Figaro.

«Il n'y a jamais eu de don de la part de la Ville de Paris»

Pour Florence Berthout, maire Horizons du 5e arrondissement de la capitale, Anne Hidalgo a «profité de la communication médiatique, mais passé l’effet d’annonce, un an plus tard, plus personne ne lui demandait où était l’argent».

Brigitte Kuster, ancienne présidente de la mission d’information sur le suivi de l’application de la loi du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, est catégorique sur le sujet : «Il n’y jamais eu de don de la part de la Ville de Paris. Certaines petites communes ont donné 10 ou 20 euros, mais Paris n’a pas donné un centime.»

L’ancienne députée LR a même accusé Anne Hidalgo d'avoir utilisé cet argent pour un autre projet : «C’est pourtant Anne Hidalgo qui a d’abord annoncé un don de la Ville, et après c’est aussi elle qui a décidé qu’il servirait à financer le projet de réaménagement des abords de la cathédrale... Chantier qui avait pourtant été anticipé bien avant l’incendie».

Ces 50 millions d’euros auraient donc servi à financer un projet porté bien avant l’incendie dévastateur de la cathédrale. Le Figaro rappelle qu’en avril 2021, le Conseil de Paris avait donné son accord pour lancer ce projet de réaménagement du parvis, financé par la Ville à hauteur de... 50 millions d’euros. Pour Brigitte Kuster, cette somme ne peut donc pas «être considérée comme une contribution à la restauration».

«Notre-Dame de Paris avait suffisamment de financements»

Interrogée par nos confrères, la mairie de Paris a confirmé que «la contribution principale de la Ville de Paris consiste en un réaménagement des abords de Notre-Dame, travaux qu’elle finance intégralement à hauteur de 50 millions d’euros TTC». Pour autant, l’entourage d’Anne Hidalgo nie toute «polémique».

«Notre-Dame de Paris avait suffisamment de financements pour sa reconstruction. En accord avec le diocèse, on a mis le paquet sur l’accueil des touristes et des fidèles», a soutenu l’Hôtel de Ville, précisant que les travaux devraient commencer à l’été 2025.

Par ailleurs, le cabinet du premier adjoint, Patrick Bloche, affirme que la mairie de Paris a bien «participé à la rénovation» de Notre-Dame, notamment en recouvrant «à ses frais le parvis d’une résine afin d’encapsuler le plomb» et «en réalise l’entretien depuis 2019».