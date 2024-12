Réouverture de Notre-Dame : le pape François veut voir dans la «renaissance» de la cathédrale un «signe prophétique»

Alors que la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris s’est tenue ce samedi 7 décembre, le pape François, qui avait refusé l’invitation d’Emmanuel Macron d’assister à l’événement, a tenu à faire passer un message aux Français. Il salue la «renaissance» de la cathédrale et veut y voir un «signe prophétique».

Il était présent «par la pensée et la prière». Ce samedi 7 décembre a eu lieu la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Une célébration à laquelle le pape François a refusé d’assister pour «ne pas être la vedette de ce jour-là», selon Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique en France.

C’est donc dans un message adressé à l’archevêque de Paris et aux Français que le Saint-Père a décidé de s’exprimer. Le pape se souvient d’abord du «terrible incendie» qui a touché l’édifice le 15 avril 2019. «Nos cœurs s’étaient serrés devant le risque de voir disparaître un chef d’œuvre de foi et d’architecture chrétienne», se remémore-t-il.

Le Saint-Père salue ensuite les pompiers qui sont intervenus «courageusement» sur le sinistre. Ce samedi soir, ils étaient 160 à avoir répondu présents, et ont été applaudi pendant de longues minutes. Dans son message, le pape loue aussi le «grand élan de générosité internationale» pour la restauration de cette cathédrale dont la première pierre avait été posée en 1163.

Au total, 846 millions d’euros de dons ont été récoltés auprès de 340.000 donateurs pour restaurer la cathédrale. «Cet élan est le signe […] que la valeur symbolique et sacrée d’un tel édifice est encore largement perçue, du plus petit au plus grand», se réjouit le chef de l’Église catholique.

Le pape souhaite que les catholiques «se ré-approprient leur héritage de foi»

Dans son message, le Saint-Père affirme vouloir que la «renaissance» de la cathédrale soit un «signe prophétique du renouveau de l’Église en France». Il souhaite que Notre-Dame ouvre «largement» ses portes pour accueillir «une foule immense de personnes, de toutes conditions, provenances, religions, langues et cultures, pour beaucoup en recherche d’absolu et de sens à leur vie».

Le pape s’adresse d’ailleurs directement à Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, lui intimant de garder «largement ouvertes» les portes de la cathédrale.

Enfin, le Saint-Père s’adresse aux catholiques de France, «pierres vivantes» de l’Église. Il les enjoint à «se ré-approprier leur héritage de foi». Cette cathédrale, explique le pape, recèle d’innombrables symboles et représentations qui doivent «vous guider plus sûrement vers la rencontre du Dieu-fait-homme».