Tempête Darragh : 15.000 foyers privés d'électricité en Bretagne et en Normandie ce dimanche soir

Après le passage de la tempête Darragh, dont les vents violents ont balayé la façade ouest de la France, quelque 15.000 foyers sont toujours privés d'électricité en Bretagne et en Normandie ce dimanche 8 décembre selon un bilan d'Enedis communiqué dans la soirée.

Des milliers de foyers français plongés dans le noir. Selon le gestionnaire du réseau électrique Enedis, quelque 15.000 foyers restent privés d'alimentation électrique ce dimanche soir en Bretagne et en Normandie après le passage de la tempête Darragh.

Dimanche à 18h00, «il reste 15.000 clients à réalimenter, 8.000 en Bretagne et 7.000 en Normandie», a indiqué Enedis. «Les opérations de rétablissement se poursuivent. Ce soir, en fin de journée, plus de 80% des clients impactés auront été rétablis», précise l'opérateur dans un communiqué transmis à l'AFP.

La Bretagne et plusieurs départements normands ont été placés en vigilance jaune pour vents violents, et ce pour l'ensemble de la journée de samedi, a indiqué Météo-France qui a relevé des rafales entre 100 et 130 km/h sur le littoral.

DES Transports perturbés

La tempête Darragh a également perturbé la circulation des trains sur toute la façade ouest de la France, particulièrement en Normandie où, par précaution, dès vendredi soir, toutes les lignes ont été stoppées pour le week-end.

AUCUNE CIRCULATION TRAIN



Du samedi 7 et dimanche 8 décembre



La tempête Darragh est en cours avec d'importants coups de vents.



Des fortes rafales de vent ont été mesurées ce matin par @meteoFrance en @RegionNormandie avec des pointes jusqu’à 130km/h sur les côtes, les… https://t.co/Gn9hjTeiWL — SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) December 7, 2024

La circulation ne pourra pas reprendre lundi entre Rouen et Le Havre «en raison de l’étendue des incidents et travaux de réparation nécessaires sur la ligne», a prévenu la SNCF.

En Bretagne, de nombreuses suppressions et retards ont été signalés samedi mais la situation est revenue progressivement à la normale dimanche.