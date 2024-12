Tempête Darragh : un bateau de plus de 120m de long s’est échoué en Seine-Maritime

Après avoir dérivé pendant deux jours, une barge mesurant 122 mètres de long s’est échouée sur une plage de Sotteville-sur-Mer, en Seine-Maritime. Un plan de sauvetage doit être établi, mais les mauvaises conditions météorologiques entravent l’opération.

La tempête Darragh toujours aussi redoutable. Ce dimanche, une barge mesurant plus de 120 mètres de long s'est échouée sur une plage de Sotteville-sur-Mer (Seine-Maritime) après avoir dérivé dans la Manche sous l'effet des vents violents de la tempête Darragh, a appris l’AFP auprès de la préfecture maritime pour la Manche et la Mer du Nord. Selon son porte-parole, aucune victime n’est à déplorer et «il n'y a pas de risque de pollution avéré».

Dans un communiqué, la préfecture de Seine-Maritime a expliqué que la barge AMT Challenger «s'est détachée du remorqueur Boka Glacier battant pavillon maltais en Manche, dans les eaux britanniques» ce vendredi. Cette dernière est arrivée dans les eaux françaises le lendemain aux alentours de 23h.

«Le remorqueur belge Princess et le remorqueur français Abeille Horizon se sont portés aux côtés de la barge vide de conteneurs et de son remorqueur pour tenter de les assister», a poursuivi la préfecture de Seine-Maritime.

Les tentatives pour raccrocher le bateau ou de le mettre au mouillage en mer, pilotées par la préfecture maritime et le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez ont échoué en raison des très mauvaises conditions météorologiques, souligne le communiqué.

L'armateur sur place

La structure, dépourvue de propulseur, n'avait pas d'équipage, mais «des équipes d'intervention avaient été hélitreuillées à bord» pour tenter de reprendre le contrôle, a précisé la préfecture maritime.

Cette dernière, qui mesure 122 mètres de long et plus de 36 mètres de large selon les sites d'information maritime «a touché un haut-fond sablonneux, à environ 300 mètres des falaises» de Sotteville-sur-Mer.

Un représentant de l'armateur du remorqueur maltais qui a perdu la barge est arrivé sur place afin de travailler à l'élaboration d'un plan de sauvetage. Mais «l'opération consistant à reconnecter la barge à son remorqueur ne pourra être mise en œuvre que lorsque des conditions météorologiques plus favorables seront observées, ce qui n'est pas le cas actuellement».

En attendant, le bateau demeure sous étroite surveillance radar de trois remorqueurs restés sur zone.