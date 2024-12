Vents violents : voici les trois départements placés en vigilance jaune ce lundi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé trois départements en vigilance jaune pour risques de vents violents pour la journée de ce lundi 9 décembre.

Prudence sur la côte ouest de l'Hexagone. En effet, Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune pour risques de vents violents pour la journée de ce lundi 9 décembre.

Le Finistère, les Côtes-d'Armor et la Manche sont ainsi concernés par cette alerte.

@Météo-France

À noter que la Manche est également visée par une vigilance jaune pour risque de pluie-inondation et de crues.

Des averses sont aussi attendues du Cotentin à la Bretagne, a indiqué Météo-France dans son dernier bulletin ajoutant que «le vent de Nord-Est reste sensible sur la moitié nord, soufflant autour de 50 km/h dans les terres, entre 60 et 80 km/h en bord de mer».

Côté températures, les minimales seront comprises entre 4 et 7° C sur les côtes et les maximales ne dépasseront pas les 6 à 9° C