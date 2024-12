Achat en titres-restaurant au supermarché, séance mensuelle gratuite chez le psy... Ce que la censure du gouvernement pourrait remettre en cause dans le quotidien des Français

La chute du gouvernement Barnier, sans vote du budget pour 2025, laisse de nombreuses interrogations chez les Français. Fin des achats en tickets-restaurant dans les supermarchés, des séances gratuites chez le psy ou de l'utilisation de la carte vitale... Voici les projets qui pourraient être affectés, ou non, après l'adoption de la motion de censure.

Une censure, mille changements ? Le vote à l'Assemblée nationale en faveur du renversement du gouvernement de Michel Barnier, le 4 décembre dernier, laisse certains projets en cours ou à venir dans le flou.

Un bouleversement politique, en pleine période de vote budgétaire, qui n'est pas sans conséquences pour le budget des Français. Le point sur les possibles répercussions dans leur quotidien.

l'utilisation des tickets-restaurant dans les supermarchés

Avant sa chute, le gouvernement avait validé la prolongation de l’usage des tickets-restaurant dans les supermarchés, une mesure étendue jusqu’à fin 2026. L'extension en 2022 de l'utilisation des titres-restaurants dans les grandes surfaces avait significativement allégé la facture des ménages français.

Sans adoption conforme du texte d’ici au 31 décembre, il ne sera plus possible de les utiliser pour des courses de produits alimentaires non directement consommables, comme les pâtes, le riz ou les oeufs.

Dès le mois de janvier 2025, les Français détenteurs de tickets-restaurant devront se limiter aux produits tout prêts, comme les sandwichs, les plats préparés, le pain, les conserves et certains fruits et légumes.

les séances gratuites chez le psy une fois par mois

La santé mentale était devenue une grande cause nationale pour le gouvernement de Michel Barnier. Et pour alléger le portefeuille des Français en quête de soutien psychologique, le gouvernement avait mis en place un tout nouveau dispositif.

Si le programme existant «Mon soutien psy» nécessitait une prescription médicale et limitait le nombre de consultations gratuites à huit par an, il sera désormais possible de bénéficier d'une séance par mois entièrement remboursée, et ce, sans ordonnance.

Une mesure qui entrera en vigueur dès le 1er janvier 2025, et qui ne sera pas impactée par la motion de censure. Pour pouvoir disposer de ces consultations gratuites, il suffira de consulter un psychologue agréé par l’État, et de prendre rendez-vous via la plate-forme Ameli.

la carte vitale rendue inutilisable en 2025, info ou intox ?

«Si le budget de la Sécurité sociale est censuré, cela signifie qu’au 1er janvier [2025], votre carte vitale ne fonctionne plus et que les retraites ne sont plus versées», avait averti Elisabeth Borne en novembre dernier sur LCI.

Un budget finalement rejeté, mais qui contrairement aux déclarations de la Première ministre démissionnaire, n'aura pas d'impact sur l'utilisation de la carte vitale, au moins jusqu'à la fin du premier trimestre 2025. En effet, l’absence de loi de financement de la Sécurité sociale n’empêche ni le prélèvement des cotisations sociales, ni le versement des prestations dues.

Mais le système de santé français pourrait tout de même en souffrir, la trésorerie de l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss) pourrait être sous tension dès mars, faute de possibilité d’emprunter pour couvrir les besoins.

l'accès à maprimerénov'

Sans vote du budget pour 2025, l'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov' aurait dû être reconduite selon les modalités du 1er janvier 2024. Une version qui prenait en compte seulement les rénovations globales, qui certes sont très efficaces pour les passoires thermiques, mais qui sont extrêmement coûteuses.

Selon un décret et un arrêté publiés en catastrophe le 4 décembre dernier, juste avant la chute du gouvernement Barnier, les ménages concernés par des travaux dits «mono-gestes», comme uniquement l'isolation des murs ou un changement de fenêtre, pourront finalement bénéficier de l'aide de l'Etat.

Mais mauvaise nouvelle pour les ménages les plus aisés qui verront le niveau de la subvention qui leur est accordée passer de 30% à 10% pour des travaux permettant un gain de 2 classes au DPE.

Pas de changement en revanche, pour les rénovations «mono gestes». Les avances délivrées aux propriétaires très modestes, avant le lancement du chantier, passeront, elles, de

70% à 50%.