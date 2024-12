Budget 2025 : la loi spéciale est «prête» et peut être présentée «dès le prochain Conseil des ministres», annonce Laurent Saint-Martin

La loi spéciale est «prête» et peut être présentée «dès le prochain Conseil des ministres», a annoncé ce lundi le ministre démissionnaire du Budget, Laurent Saint-Martin.

Pour éviter la paralysie administrative et permettre à l'Etat de fonctionner en l'absence de budget, Emmanuel Macron a annoncé jeudi dernier le dépôt d'une loi spéciale «avant la mi-décembre au Parlement». Ce lundi 9 décembre, le ministre du Budget démissionnaire, Laurent Saint-Martin, a assuré que cet outil legislatif était «prêt».

«Cela fait cinq jours que je suis au travail depuis la censure de ce gouvernement pour préparer cette loi spéciale qui pourrait être présentée dès le prochain conseil des ministres, il suffit de le réunir pour qu'elle soit présentée», a-t-il déclaré sur TF1.

Cette loi spéciale doit permettre à l'appareil d'Etat de fonctionner en l'absence de promulgation d'un budget au 1er janvier. Elle reconduit les crédits budgétaires de l'année 2024 pour l'année suivante et servira aussi à prélever l'impôt à partir du 1er janvier 2025.

La loi spéciale est essentielle pour garantir la continuité de l'État face à l'urgence budgétaire.





Elle permet de lever l’impôt, reconduire les crédits et éviter un Shutdown.





Un texte pourra être présenté cette semaine pour assurer la stabilité du pays et répondre aux défis. pic.twitter.com/e4jPE7jHqr — Laurent Saint-Martin (@LaurentSMartin) December 9, 2024

Laurent Saint-Martin a précisé qu'elle «ne peut pas indexer l'impôt sur le revenu à son barème sur l'inflation». Les retraites, elles, seront indexées «quoiqu'il arrive» par le code la sécurité sociale, synonyme de revalorisation.

Cette loi spéciale est par définition temporaire et ne dispense pas le prochain gouvernement de proposer un budget 2025 «le plus tôt possible, en début d'année», a rappelé le ministre démissionnaire.

Un «socle d'union plus large»

«Il faut que les Français se rendent compte que cette censure a un prix, a-t-il ajouté. Elle a un coût pour eux puisque c'est l'impossibilité de mettre toutes les mesures de protection, tous les services publics renforcés qui étaient prévus pour leur quotidien».

Encourageant les élus à faire preuve de «responsabilité collective», Laurent Saint-Martin a dit souhaiter qu'un «socle d'union plus large», allant du parti socialiste (PS) aux Républicains, se forme pour «gouverner le pays».

Transfuge du PS au sein de La République en marche, le ministre démissionnaire juge que l'intégration de socialistes dans le prochain gouvernement serait «une bonne nouvelle» si elle s'accompagne de «compromis d'idées».