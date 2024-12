Colère des agriculteurs : traité UE-Mercosur, nouveau gouvernement... Tous ces enjeux qui feront perdurer la crise jusqu'en 2025

En pleine crise gouvernementale, les agriculteurs sont les premiers à pâtir de cette situation extraordinaire. Entre le traité entre l'UE et le Mercosur, le manque de communication et des promesses détruites avec la motion de censure, le milieu agricole s'inquiète de son avenir.

Ils en ont plein les bottes. Les agriculteurs s'inquiètent de l'avenir de leur milieu. Les conditions du métier, déjà bien difficiles, ne devraient pas s'éclaircir avant au moins 2025. De nombreux enjeux sont donc en suspens depuis le vote à l'Assemblée nationale de la motion de censure, le mercredi 4 décembre dernier.

Des mesures oubliées et/ou repoussées

Après la motion de censure votée par l'Assemblée nationale, ce mercredi 4 décembre, les nombreuses promesses faites qui devaient être présentées après les budgets 2025 ont volé en éclat. Dans un entretien avec l'Est républicain, la ministre démissionnaire, Annie Genevard, a déclaré : «Les agriculteurs ont été très clairs et ont dit avoir besoin de stabilité. La censure du gouvernement emporte avec elle beaucoup de mesures qu'ils attendaient».

Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, s'était aussi exprimé sur X : «En votant la censure, les députés ont accepté de sacrifier l'agriculture. Sans budget, ce sont les promesses qui nous ont été faites qui se sont envolées : aides de crise, retraite, simplification».

En votant la #censure, les députés ont accepté de sacrifier l’agriculture. Sans budget, ce sont les promesses qui nous ont été faites qui sont envolées : aides de crise, retraite, simplification.



La #FNSEA, avec @JeunesAgri agit et demande :



1. puisque @EmmanuelMacron est… — Arnaud Rousseau (@rousseautrocy) December 4, 2024

Le changement des retraites est la principale mesure mise à mal par cette crise gouvernementale. En effet, cette réforme voyait la pension de retraite de la moitié des agriculteurs valorisée de 120 euros. L'un des vice-présidents du premier syndicat agricole français, Luc Smessaert avait déclaré à Franceinfo : «Ce qui a été calculé, c'est à peu près pour la moitié des futurs retraités agricoles, 120 euros de mieux par mois. Ce n'est quand même pas rien quand on a 1.000 euros de retraite». Pourtant, cette mesure qui aurait dû être appliquée dès janvier 2026 pourrait finalement être repoussée à 2028.

Des conditions de travail toujours plus difficiles

Depuis de nombreuses années, les métiers agricoles sont touchés par tous types de problématiques. Les conditions climatiques, les maladies, le manque de valorisation du métier, les décisions des grands distributeurs...

Depuis plusieurs décennies, les agriculteurs font preuve d'une grande patience. De nombreuses intempéries viennent rendre le travail agricole bien plus difficile que ce qu'il n'est déjà. Les conditions météorologiques détruisent peu à peu les zones viticoles et tendent à des changements drastiques de la production de vin en France.

S'ajoutent des maladies, notamment au niveau des productions animales, comme la pandémie de la fièvre catarrhale ovine qui a touché bon nombre de foyers français. Plus de 6 millions de doses de vaccin avaient été distribuées afin de lutter contre cette maladie virale.

La filière laitière avait été aussi touchée, plus tôt dans l'année, par le choix de Lactalis de réduire son volume de lait acheté dans des fermes françaises. Ainsi, le géant français a ainsi diminué de 9% ses achats. Cette annonce avait été un coup de massue pour de nombreux agriculteurs, notamment dans l'est de la France.

Le mercosur, une décision controversée à l'échelle européenne

Même si la France s'oppose à l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. Conclu par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, cet accord pourrait ouvrir le marché agricole européen aux produits latino-américains. Cette décision bouleverserait les normes ainsi que les contrôles déjà mis en place par l'Union européenne.

Cet accord est largement contesté par les agriculteurs européens, mais aussi par la France qui s'oppose allégrement à ce chamboulement. Toutes les filières pourraient être touchées : éleveurs, laitiers, céréaliers... Des secteurs qui pourraient voir une conséquence directe sur l'économie des productions européennes, mais aussi au niveau sanitaire avec des normes bien moins strictes. Par exemple, la viande importée pourrait être traitée par des hormones de croissance.

des discussions en suspens

Actuellement, plus aucun interlocuteur n'est présent pour discuter et échanger entre le gouvernement et les membres des syndicats d'agriculteurs. Ainsi, tous les travaux parlementaires sont donc suspendus le temps de réformer un nouveau gouvernement dès que le président aura choisi un nouveau Premier ministre.

La porte-parole de la Confédération paysanne, Laurence Marandola, s'était confiée toujours à Franceinfo : «Dans cette période de grande instabilité politique, il est très compliqué d'avoir des interlocuteurs solides. Ne pas en avoir alors qu'une large partie du monde agricole est en grande difficulté et que nous avons besoin de réponses structurelles, c'est dramatique».

La coordination rurale a publié dans un communiqué : «Emmanuel Macron doit prendre ses responsabilités sur tout le dossier agricole. Il doit désormais être notre principal interlocuteur». La ministre démissionnaire de l'Agriculture, Annie Genevard s'est engagée à poursuivre ses travaux jusqu'au dernier moment.