Crues : voici les 25 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Alors que la tempête Darragh perturbe le ciel de l’Hexagone, les prévisionnistes de Météo-France ont placé 25 départements en vigilance jaune pour risques de crues pour ce lundi 9 décembre.

Des cours d’eau capricieux. Dans le sillage de la tempête Darragh, Météo-France a placé 25 départements en vigilance jaune pour risques de crues pour ce lundi 9 décembre.

L’Aisne, les Ardennes, le Calvados, la Côte-d'Or, l’Eure, le Gers, l'Indre, l’Indre-et-Loire, les Landes, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Yonne et le Val-d'Oise sont concernés par cette alerte.

«Un temps très perturbé et fortement précipitant est amené à durer jusqu'au moins lundi après-midi avec une limite pluie neige proche de 800m sur cette période, descendant localement jusqu'à 500/600m en fond de vallées et sur le piémont sous les précipitations les plus fortes», a poursuivi l’agence météorologique.

Ailleurs, des averses sont attendues en Bretagne et dans le Cotentin «ainsi que sur la plupart des massifs montagneux», mais «sont plus rares en plaine», ont précisé les prévisionnistes.