Législative partielle dans les Ardennes : le RN perd un siège de député

Lionel Vuibert (divers droite), a remporté l'élection législative partielle organisée dimanche 8 décembre dans la 1ere circonscription des Ardennes face au candidat du RN Jordan Duflot. Le groupe présidé par Marine Le Pen perd à cette occasion un siège à l'Assemblée nationale.

Mauvaise nouvelle pour le Rassemblement national. Le candidat divers droite Lionel Vuibert, sans étiquette mais soutenu par le camp macroniste, a été élu député, dimanche 8 décembre, à l'issue du second tour de l'élection législative partielle organisée dans la 1ere circonscription des Ardennes.

Ce soir, dans la 1ère circonscription des Ardennes, le RN sortant est battu par @LionelVuibert . Félicitations à lui et à ses équipes ! La reconnaissance du sérieux, de la proximité, du travail de terrain. L’attention au quotidien des Français l’emporte sur le chaos voulu par…

Largement devancé par le candidat du RN Jordan Duflot lors du premier tour, Lionel Vuibert a profité des soutiens de Guillaume Maréchal (LR) et Damien Lerouge (NFP), éliminés il y a une semaine et qui avait appelé à faire barrage au Rassemblement national.

Le scrutin, marqué par une abstention très forte (environ 70% des inscrits), s'est joué à seulement 372 voix d'écart. Sur son compte X, le vainqueur a tenu à remercier «toutes les électrices et tous les électeurs» qui ont voté, lui permettant d'être «à nouveau» député.

Un immense merci à toutes les électrices et tous les électeurs de la 1ere circonscription des Ardennes qui m’ont accordé leur confiance et me permettent aujourd’hui d’être à nouveau votre député. pic.twitter.com/t706YNErbF

