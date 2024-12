Neige-verglas : voici les 11 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 11 départements en vigilance jaune «neige-verglas» pour la journée du lundi 9 décembre. Quatre autres sont concernés par une alerte orange.

Sont concernés : l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, le Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales et les Yvelines.





«Ce temps très perturbé et fortement précipitant va se poursuivre jusqu'à mardi matin, avec une limite pluie neige proche de 800m pour la journée de lundi, descendant localement jusqu'à 600m en fond de vallées et sur le piémont sous les précipitations les plus fortes. D'importantes quantités de neige sur les Pyrénées sont attendues», détaille Météo-France.

Côté températures, elles se seront comprises entre 4 et 7° C sur le domaine côtier, généralement entre 1 et 4 °C en plaine avec des gelées locales en Auvergne, Limousin et dans les Alpes. Les maximales ne dépasseront quant à elles pas les 7 °C sur le quart nord-est, 9° C en général ailleurs, et iront jusqu'à 13° C sur le littoral méditerranéen.

A noter que quatre autres départements ont été placés en vigilance orange ce lundi : la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, l’Ariège et les Pyrénées-Atlantiques.