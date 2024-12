Présidentielle 2027 : Jean-Luc Mélenchon réfute toute «intention obsessionnelle» de se présenter

Lors d'un réunion publique ce lundi 9 décembre, le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a réfuté une quelconque «intention obsessionnelle» de sa part de se présenter à l'élection présidentielle de 2027.

«Je n'ai pas l'intention obsessionnelle d'aller me casser la tête à faire ce boulot». Ce lundi 9 décembre, lors d'une réunion publique à Redon (Ille-et-Vilaine) devant 700 militants selon les organisateurs, Jean-Luc Mélenchon a indiqué que si, «avec ses camarades» de La France insoumise, il demandait «la destitution du président de la République», ce n'était pas parce qu'il avait «l'intention obsessionnelle d'aller (se) casser la tête à faire ce boulot».

Si, selon les responsables insoumis, le triple candidat à la présidentielle est «le mieux placé» dans le mouvement de gauche en cas de présidentielle anticipée, il a réfuté toute intention de se présenter pour remplacer Emmanuel Macron à l'Élysée.

La création d'un «référendum révocatoire»

Jean-Luc Mélenchon, qui réclame le départ du président de la République depuis que ce dernier a refusé de nommer un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire à l'issue des élections législatives anticipées en juillet dernier, a également plaidé pour la création d'un «référendum révocatoire».

«N'importe quel élu, n'importe où, moyennant certaines conditions de signatures réunies, doit pouvoir être retiré de son mandat en cours de route», a développé le patriarche insoumis.

Le fondateur de LFI a même convoqué le souvenir du général de Gaulle, qui a démissionné de la présidence en 1969 après avoir perdu un référendum. «Ça, c'est respecter la démocratie et le peuple français», a-t-il salué.

Depuis la censure du gouvernement Barnier, les Insoumis ont redoublé d'efforts dans leurs appels à la démission d'Emmanuel Macron, après avoir échoué à faire adopter une procédure de destitution du président au Parlement à l'automne.

Alors que les différentes forces du Nouveau Front populaire se déchirent depuis la censure du gouvernement Barnier, La France insoumise est l'unique force de gauche à ne pas avoir souhaité rencontrer le président.

Je continue à avoir l'espoir que les socialistes, les écologistes, les communistes, n'aient pas la bêtise d'aller au bout de cette démarche. Qu'ils n'entrent pas au gouvernement, qu'ils ne détruisent pas le Nouveau Front Populaire. pic.twitter.com/BIEFOaS2ki — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) December 9, 2024

«On ne fait pas de compros avant d'avoir discuté, on ne cède pas avant de résister», a martelé Jean-Luc Mélenchon en guise d'avertissement à ses alliés socialistes, écologistes et communistes, à la veille des consultations d'Emmanuel Macron avec l'ensemble des forces politiques, hors LFI et RN.