Quel jour le soleil se couche-t-il le plus tôt en 2024 ? Et ce n'est pas lors du Solstice d'hiver...

Alors que la croyance commune laisse à penser que le jour où le soleil se couche le plus tôt de l'année est lors du solstice d'hiver le 21 décembre, la réalité est tout autre et ce jour arrive à grands pas.

Des calculs précis. Ce jeudi 12 décembre aux alentours de 16h55 (moyenne par rapport au territoire français) marquera le jour où le soleil va se coucher le plus tôt dans l'Hexagone en 2024.

Si le solstice d'hiver, le jour le plus court observé, est fixé au samedi 21 décembre prochain, le coucher précoce évalué au jeudi 12 décembre cette année de notre étoile peut s'expliquer scientifiquement.

Ce phénomène traduirait en réalité l'adaptation des observateurs à un «temps solaire moyen», après l'abandon des cadrans solaires dans les calculs de science.

«Si l'on vivait encore à l'heure solaire, telle qu'elle est donnée par les cadrans solaires, le jour du solstice d'hiver serait bien le jour où le Soleil se lève le plus tard et se couche le plus tôt», explique la Maison pour la Science en Centre-Val de Loire.

La vitesse variable du soleil

Or, comme l'explique pour CNEWS Jean-Eudes Arlot, astronome émérite à l'Observatoire de Paris, tout serait lié à la vitesse de l'astre, qui présente «une vitesse variable sur son orbite».

«Nous pouvons dire qu'à cette époque de l'année le soleil est en avance. Ce schéma se répète tous les ans, avec un petit décalage en raison des années bissextiles», comme c'est le cas en 2024, a ajouté cette même source.

D'ailleurs, en 2023, le 10 décembre figurait comme étant le jour où le soleil s'était couché le plus tôt, sur les observations à Paris.

Des effets sur la météo

Cette journée particulière sur le plan solaire entraîne plusieurs conséquences sur la météo. En effet, «avec la diminution de la fraction d'ensoleillement sur la journée, des nuages peuvent apparaître, notamment en basse altitude», souligne Météo-France.

D'après le service météorologique, les masses «humides ont davantage de difficultés à être dissipées», et le phénomène de «brouillard» pourrait également être favorisé.

Selon cette même source, en plus de la différence de l'analyse du soleil par les scientifiques, le jour où le les rayons se couchent le plus tôt reste évidemment une conséquence de la trajectoire de la Terre autour du soleil.