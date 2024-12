Réouverture de Notre-Dame : artisans, bénévoles, pompiers... Des messes dédiées toute la semaine pour célébrer la renaissance de la cathédrale

Le diocèse de Paris organise jusqu'au week-end prochain une semaine d'«octave» dans la cathédrale de Notre-Dame avec deux messes quotidiennes, à 10h30 et 18h30. L'occasion de rendre hommage aux bénévoles, aux artisans et aux pompiers ayant participé à la reconstruction de l'édifice.

Jusqu'au week-end prochain, le diocèse de Paris a annoncé une «semaine d'octave» dans la cathédrale de Notre-Dame pour poursuivre la célébration de la réouverture de l'édifice religieux.

Cette semaine un peu particulière sera dédiée à tous ceux qui ont œuvré à la reconstruction de la cathédrale. Deux messes auront lieu quotidiennement, à 10h30 et 18h30, ainsi que des vêpres à 17h45.

Une semaine de célébrations

Dans le détail, ce lundi 9 décembre à 10h30 aura lieu la messe de l’Immaculée Conception pour les prêtres et diacres du diocèse de Paris. Mardi, la cérémonie matinale sera célébrée pour les consacrés (religieux, religieuses et vierges consacrées en mission à Paris).

Mercredi 11 décembre, seront mis à l'honneur les mécènes et les donateurs. Le lendemain, le jeudi 12 décembre, est dédié aux associations caritatives et ceux qu’elles accompagnent.

Un point fort de la semaine sera le retour, vendredi 13 décembre dans l'après-midi, de la couronne d'épines à Notre-Dame, en plus de la messe pour les salariés et bénévoles de la Maison diocésaine et des services diocésains.

Enfin le week-end, les jeunes scolaires et fidèles seront célébrés le samedi 14 décembre. Et le dimanche 15, les célébrations seront dédiées aux pompiers de Paris, compagnons et ceux ayant œuvré sur le chantier de réouverture.

les messes affichent complet

Pour les visiteurs souhaitant encore assister aux cérémonies religieuses, il ne reste plus aucun créneau disponible. «Toutes les places pour les célébrations de la semaine d'octave ont été réservées», affiche le site de Notre-Dame.

Il sera toujours possible de visiter la cathédrale sans assister à la messe. L'accès à Notre-Dame sera possible à partir de lundi 15h30, là aussi sur réservation.

Après ces cérémonies de réouverture, l'affluence devrait perdurer, le diocèse de Paris attendant désormais de 14 à 15 millions de visiteurs chaque année.

Du lundi 9 au vendredi 13 décembre, la cathédrale sera ouverte de 15h30 à 22h, puis de 15h30 à 20h les samedi 14 et dimanche 15 décembre.