RER A : le trafic interrompu jusqu'à 21h après une rupture de caténaire

En raison d'une panne électrique sur le RER A, le trafic a été interrompu ce lundi 9 décembre entre les stations Nation et Charles de Gaulle–Étoile. «L'heure de reprise est estimée à 21h», indique la RATP.

Une journée noire pour les utilisateurs du RER A. A cause d’une panne électrique liée à la rupture d’une caténaire tôt ce lundi matin à Auber, le trafic est interrompu entre les stations Nation et Charles de Gaulle–Étoile sur la ligne A depuis 5h45 et ce jusqu’à 21h au moins.

«Vers 5H45, une caténaire a été arrachée par un train sur la ligne A du RER à Auber. En s'arrachant, le câble a endommagé une canalisation d'arrivée d’eau entraînant une fuite importante à proximité du train. Les passagers à bord du train affecté par l’incident sur la caténaire ont été évacués en toute sécurité», a détaillé la RATP dans un communiqué.

L’image de la caténaire rompue a été relayée sur X par le compte officiel du RER A, permettant ainsi de constater l’ampleur du dégât.

L'incident est important, il s'agit d'une rupture de caténaire d'où ce délai d'intervention des services techniques. #RERA pic.twitter.com/56Sb6NRvzg — RER A (@RER_A) December 9, 2024

«En conséquence, le trafic est interrompu depuis 5H45, entre Charles-de-Gaulle-Étoile et Nation», deux stations situées respectivement dans l'ouest et l'est de Paris. La RATP a ajouté que «l'heure de la reprise est estimée à 18h» ce lundi.

Une intervention complexifiée par «la configuration des lieux»

Avant d'intervenir sur la caténaire, les équipes techniques ont dû maîtriser la fuite d'eau. Les équipes de caténairistes «sont en cours d’intervention pour remplacer les câbles arrachés», a détaillé la RATP.

«L’intervention est rendue très complexe en raison de la configuration des lieux, les équipes interviennent directement depuis la toiture du train, dans des espaces très restreints et dans un tunnel», a complété la même source.

Le trafic est interrompu entre Nation et Charles de Gaulle–Étoile et très perturbé sur le reste de la ligne en raison d'une panne électrique à Auber. Heure de reprise estimée : 21:00. #RERA

— RER A (@RER_A) December 9, 2024

Une fois la caténaire remplacée, les équipes procéderont au rapatriement du train à l'atelier. Des tests de circulation devront être réalisés avant la reprise du trafic.

Plus de 200 agents ont été mobilisés en renfort sur le réseau pour «orienter les voyageurs vers des itinéraires alternatifs». Les lignes 1 et 14 du métro ont été renforcées en ce sens afin de fluidifier le trafic.

Une enquête interne est en cours pour déterminer les circonstances de cet incident. Pour rappel, le RER A est la ligne la plus fréquentée d'Europe puisqu’elle transporte en moyenne près de 1,2 million de voyageurs par jour.