Trafic interrompu sur le RER A : qu’est-ce qu’une caténaire ?

Le trafic a été totalement interrompu ce lundi 9 décembre sur le RER A entre Nation et Charles de Gaulle-Etoile, en raison d'une rupture caténaire. Mais de quoi s'agit-il ?

Un lundi noir pour les usagers du RER A qui traversent Paris. Depuis ce lundi matin et jusqu'à au moins 18h ce soir, le tronçon entre Nation et Charles de Gaulle-Etoile du a vu son trafic interrompu, tandis que le reste de la ligne subit en conséquence un trafic très perturbé. Et l'incident est considéré comme important par les équipes techniques puisqu'il s'agit d'une «rupture de caténaire».

L'incident est important, il s'agit d'une rupture de caténaire d'où ce délai d'intervention des services techniques. #RERA pic.twitter.com/56Sb6NRvzg — RER A (@RER_A) December 9, 2024

Les caténaires sont essentielles au trafic, car elles permettent l'acheminement de l'électricité jusqu'aux RER et tramways : «Ces ensembles de câbles porteurs sont approvisionnés grâce à des postes de redressement qui transforment le courant industriel qui arrive à ces postes en courant adapté au RER (1.500 volts) ou au tramway (750 volts)», explique la RATP sur son site internet.

De lourdes réparations

Ce sont ensuite grâce à des pantographe - dispositifs articulés qui captent le courant par frottement - que sont alimentées les rames de RER et de tramways.

Véritable norme dans le domaine des chemins de fer - réseau RER inclus - la caténaire est aussi utilisée dans le langage courant. Le milieu ferroviaire utilisera plutôt le terme ligne aérienne de contact (LAC), assez générique pour désigner les systèmes d'alimentation, «c’est-à-dire le fil (et non le câble) de contact, les fixations», précise la RATP.

Principalement composées de cuivre, les caténaires doivent être les plus tendues possibles pour assurer leur bon fonctionnement.

«Cela provoque des défauts d’alimentation électrique et par conséquent, un potentiel ralentissement ou arrêt des circulations», développe le blog du RER A, soulignant l'impact sous-estimé mais bien réel des températures estivales extrêmes sur le trafic.