Grève SNCF du 12 décembre : RER, TGV, Transilien... A quoi faut-il s’attendre ce jeudi en Île-de-France ?

Alors que le mouvement de grève au sein de la SNCF va produire ses premiers effets dès demain, des perturbations sont attendues dans les transports en Ile-de-France pour la journée de mobilisation de jeudi.

Des perturbations importantes sur certaines lignes, mais globalement mesurées, sur l'ensemble du réseau. La grève commence ce mercredi 11 décembre au sein de la SNCF, avec quelques conséquences notamment sur certains trains régionaux.

Dès le lendemain, jeudi 12 décembre, le trafic sera néanmoins plus perturbé dans les transports en commun en Ile-de-France.

Ainsi, selon la SNCF à CNEWS, le service sera fortement perturbé sur le RER B, et ce, durant toute la journée. La circulation des trains sur le RER D et la Ligne R (Transilien) sera quant à elle «très fortement perturbée», ajoute cette même source.

#RERD





Jeudi 12 & Vendredi 13 Décembre





Mouvement social national. Trafic très fortement perturbé sur la ligne D.





Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de ne pas vous déplacer lors de ces journées. — RER D (@RERD_SNCF) December 10, 2024

De légères perturbations sont redoutées à bord du RER C, ainsi que sur les lignes H, N et V du Transilien.

Concernant les TGV, la grève de jeudi n'aura que peu d'impact sur la circulation des trains, prévient la SNCF, qui affiche un trafic «normal» sur l'ensemble des lignes. Quelques perturbations sont néanmoins anticipées pour les trains régionaux, «avec en moyenne nationale huit trains sur dix», a ajouté ce mardi le groupe ferroviaire.

Trafic normal pour les RER A et E

Autrement, aucune perturbation n'est prévue sur les lignes suivantes : RER A, RER E, Ligne J, Ligne K, Ligne L, Ligne P, Ligne U, Tram T4, Tram T11, Tram T12, Tram T13. Sur ces axes, le trafic devrait être normal.

Malgré les forts impacts sur plusieurs lignes, les perturbations sur l'ensemble du réseau paraissent moins délicates que ce que promettaient encore récemment les organisations syndicales, qui évoquaient un «décembre noir».

Depuis, Unsa-Ferroviaire et la CFDT-Cheminots ont fait marche arrière sur la participation de leurs membres dans le mouvement, après avoir trouvé un accord avec la direction concernant l'avenir des cheminots du fret et du TER, transférés dans des filiales d'ici au 1er janvier.

Un détail des prévisions ligne par ligne sera communiqué demain mercredi, a ajouté la SNCF, alors que Transilien SNCF Voyageurs recommande d'ores et déjà aux voyageurs de la Ligne R, du RER B et RER D de privilégier le télétravail, pour ceux qui le peuvent, et d'éviter de se rendre sur le réseau ce jeudi.