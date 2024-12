Leboncoin : qui sont les vendeurs qui seront dans le collimateur du fisc en 2025 ?

En 2025, le fisc surveillera d'avantage les transactions sur Leboncoin, ciblant locations, ventes importantes et activités lucratives. Les biens d’occasion sont exonérés, mais pas les plus-values ou objets précieux.

Les annonces publiées sur Leboncoin en 2024 seront scrutées par les services fiscaux en 2025. En ligne de mire, selon Droit-Finances : les vendeurs réguliers et certaines activités non déclarées. Une mesure visant à combler un manque à gagner pour l’État, qui pourrait concerner de nombreux utilisateurs.

Chaque année, des millions de Français vendent ou louent meubles, véhicules ou locations via la plate-forme. Ces transactions, parfois récurrentes, sont soumises à des règles fiscales souvent méconnues. Un simulateur a d'ailleurs été mis en place par l'Etat pour vous guider dans ce type de situation.

Ce qui est imposable ou non

Pourtant, dès le premier euro perçu sur une location, Leboncoin doit transmettre les informations au fisc, tout comme pour les vendeurs dépassant 30 transactions ou 2.000 euros par an, afin d'éviter les fraudes en ligne. Les ventes occasionnelles de biens d’occasion (meubles, électroménagers, voitures) restent exonérées d’impôts.

Mais les transactions générant des plus-values sur des biens vendus à plus de 5.000 euros ou les reventes régulières à but lucratif peuvent être imposables, relevant alors des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Attention aussi aux ventes d’objets précieux : or, bijoux ou œuvres d’art.

Si ces transactions échappent à l’impôt sur le revenu, elles sont soumises à une taxe forfaitaire spécifique, que le fisc surveille de près. En renforçant ses contrôles, l’administration fiscale espère mieux encadrer les transactions en ligne et lutter contre les fraudes, dans un contexte où l’économie numérique est en plein essor.