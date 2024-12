Miss France 2025 : une intelligence artificielle donne ses prédictions quotidiennes pour désigner la gagnante du concours

Alors que les 30 Miss régionales se préparent pour la grande cérémonie qui se déroulera au Futuroscope de Poitiers ce samedi, certaines semblent déjà bénéficier d'une longueur d'avance, selon les analyses d'une intelligence artificielle dédiée à cette recherche.

Les résultats avant l'heure ? Selon Avisia, un cabinet de conseil spécialisé en data et intelligence artificielle, Miss Guadeloupe, Moïra André, devrait succéder à Eve Gilles lors de la cérémonie de Miss France prévue le 14 décembre prochain. Depuis sept ans, la société établie un «score de prédiction» pour les 30 candidates en compétition, basé sur plusieurs critères mesurés sur les réseaux sociaux, tels que les mentions positives, le partage de publications les concernant sur Instagram, TikTok ou X.

Ces analyses sont réalisées grâce à une veille automatisée par intelligence artificielle. En outre, l'intégration de l'IA générative permet également d'analyser le ton des commentaires en ligne, déterminant s'ils sont positifs ou négatifs, et d'évaluer la capacité de chaque Miss à mobiliser les habitants de sa région. Ces données sont croisées avec des caractéristiques démographiques, comme la taille des foyers et la proportion de familles avec enfants, pour tenter d'anticiper les votes du public.

D'après ces analyses, Miss Guadeloupe disposerait de 68 % de chances de remporter la couronne, grâce à son fort nombre de publications positives sur X et au volume élevé de posts Instagram utilisant son hashtag, comme le rapporte le site d'Avisia. En deuxième position, Miss Martinique, Angélique Angarni-Filopon, affiche 56 % de probabilité, suivie de Miss Nord-Pas-de-Calais, Sabah Aib, avec 55 %. Cette dernière bénéficie d'une forte popularité sur Instagram, où elle compte près de 50.000 abonnés. Cette popularité sur les réseaux sociaux lui a par ailleurs valu une vague de harcèlement raciste en ligne. Miss Guyane (Jade Fansonna), et Miss Bourgogne (Clara Diry), ex aequo avec Miss Picardie (Marina Przadka) complètent le classement des favorites.

Une prédiction exacte en 2023

Bien que ces estimations soient régulièrement actualisées jusqu'à la finale, elles restent indicatives et ne garantissent pas le résultat. L'année dernière, Miss Nord-Pas-de-Calais, Eve Gilles, avait remporté le titre, déjouant les pronostics qui plaçaient Miss Côte d'Azur comme favorite. La jeune femme avait créé la surprise en raison de sa discrétion sur les réseaux sociaux et d'une communauté peu active, a précisé Pascal Bizzari, directeur général délégué d’Avisia, auprès du Figaro.

Cependant, la popularité sur les réseaux sociaux n'est qu'un des nombreux critères. Le concours met également l'accent sur la culture générale et la prestation scénique. Le top 15 est sélectionné par le comité Miss France, ses partenaires et un jury de personnalités, présidé cette année par Sylvie Vartan. La championne Marie-José Pérec, l'animatrice Cristina Cordula, la danseuse Fauve Hautot, l'humoriste Nawell Madani, la pianiste Khatia Buniatichvili et l'ex-Miss France Flora Coquerel choisiront avec les votes du public (50 %), les cinq finalistes.

À noter qu'Avisia a correctement prédit deux gagnantes sur les cinq dernières éditions, et a régulièrement identifié les finalistes, comme en 2023, où Miss Guadeloupe, Indira Ampiot, avait décroché le titre.