Orages : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour des risques d'orages concernant la journée du mercredi 11 décembre.

La tempête Darragh touche à sa fin dans l’Hexagone. Météo-France a anticipé une vigilance jaune pour des risques d'orages dans deux départements ce mercredi, à savoir la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

Météo-France

Dans son dernier bulletin météorologique, l’agence nationale de météorologie précise que l’île de Beauté devrait être sujette à des perturbations orageuses, en particulier dans la nuit et dans la matinée, entre minuit et midi ce mercredi. L'après-midi devrait être plus calme.

«En Corse, le temps reste mitigé avec des averses sur la bordure côtière. Ces ondées sont plus fréquentes et localement orageuses sur le nord de l'île», a détaillé Météo-France