Transports en commun : le tramway T1 se dote de nouvelles rames modernes

Les nouvelles rames TW20 de la ligne T1 du tramway parisien ont été présentées ce mardi. Elles seront progressivement déployées d'ici fin août 2025.

Un coup de neuf sur la ligne. Les premiers passagers sont montés ce mardi dans les toutes nouvelles rames TW20 de la ligne T1 du tramway parisien.

À l'occasion d'une présentation de ces toutes nouvelles voitures, modernes et épurées, le PDG de la RATP Jean Castex s'est réjoui d'une révolution technologique et d'un progrès pour la ligne.

«Avec ces nouveaux tramways, on pourra faire respecter l'objectif des 5 minutes d'intervalle entre chaque passage, ce qui n'était plus possible tant les voitures actuellement déployées sur le réseau sont vétustes», a indiqué l'ancien Premier ministre. Le PDG de la RATP évoque un remplacement des 35 tramways actuels, les antiques TFS (Tranmway Français Standard) conçus à la fin des années 1970, par «37 nouvelles rames d'ici à fin août 2025».

De son côté, la présidente de la Région Ile-de-France et d'Ile-de-France Mobilités Valérie Pécresse a souligné l'importance de se doter d'un «nouveau matériel totalement neuf, présentant tous les conforts possibles dont la climatisation, le chauffage, la vidéo protection ainsi que des annonces dynamiques pour les stations».

La présidente de Région a également ajouté que ces voitures, «plus basses», permettront un meilleur accueil des «personnes en fauteuil roulant à bord du tramway».

L'arrivée de ces nouveaux matériels roulants s'ajoute au prolongement de la ligne, qui relie actuellement Asnières à Noisy-le-Sec, vers Val-de-Fontenay et Rueil-Malmaison dans la politique de modernisation de cet axe.

D'ailleurs, dans le cadre de ces travaux liés au prolongement de la ligne, la circulation est interrompue entre les stations Escadrille Normandie-Niémen et Gare de Noisy-le-Sec, depuis le dimanche 29 septembre jusqu'au 31 mars 2025 inclus, faisant d'Escadrille Normandie-Niémen le terminus de la ligne T1 du tramway parisien.