Météo : quel temps va-t-il faire ce week-end ?

Après le passage de la tempête Darragh, le temps devrait globalement s’améliorer sur l’ensemble du territoire ce week-end, malgré quelques nuages et averses dans la moitié est du pays. Les températures seront conformes aux normales de saison.

Après la pluie…le beau temps, ou presque. Alors que la France a connu de fortes intempéries consécutives à la tempête Darragh, ce week-end s’annonce plus doux et plus ensoleillé. En effet, le soleil brillera sur la moitié ouest du pays ce samedi, avant de s’étendre à l’ensemble du territoire ce dimanche. Les températures resteront quant à elles relativement fraîches.

Un dimanche ensoleillé

Selon les prévisions de Météo-France, le pays sera séparé en deux ce samedi avec du soleil sur la moitié ouest ainsi que sur le pourtour méditerranéen, tandis que la moitié est connaîtra des épisodes nuageux et quelques averses localement. Les températures matinales seront comprises entre 0 °C et 10 °C, tandis qu’il fera toujours frais dans l’après-midi. Il fera notamment 5 °C à Paris, 9 °C à Bordeaux, 12 °C à Marseille, 9 °C à Brest et 6 °C à Strasbourg.

Pour la journée de dimanche, le soleil gagnera progressivement l’ensemble du territoire, avec toutefois de la brume dans le centre du pays, quelques averses sur les massifs montagneux et même quelques flocons sur les Alpes, dans la matinée. Le soleil brillera sur toute la France dans l’après-midi avec des températures toujours assez fraîches, à l’exception du pourtour méditerranéen. Il fera notamment 7 °C à Nantes, 6 °C à Lyon, 15 °C à Nice, 11 °C à Perpignan, 8 °C à Lille et 6 °C à Tours.