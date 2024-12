François Bayrou : Calixte, Dominique, André... Qui sont les six enfants du nouveau Premier ministre ?

François Bayrou a été nommé ce vendredi 13 novembre Premier ministre par Emmanuel Macron. Mais si le nouveau locataire de Matignon est connu pour ses longues années d’engagement politique, il est aussi le père de six enfants, tous nés de son mariage avec Elisabeth Perlant.

Politique mais père avant tout. Nommé Premier ministre ce vendredi 13 décembre à l’âge de 73 ans, François Bayrou a aussi une vie de famille bien remplie puisqu’elle compte six enfants et vingt-et-un petits-enfants.

Ainsi, marié depuis 1971 avec Elisabeth Perlant, François Bayrou a accueilli successivement, Hélène (1972), Marie (1973), Dominique (1977), Calixte (1982), Agnès (1986) et enfin André (1988).

Une fratrie d’intellectuels

Tous deux professeurs agrégés de lettres classiques, François Bayrou et son épouse ont fait souche auprès de leurs enfants qui ont tous fait des études poussées.

Ainsi, leur aînée Hélène est professeur de khâgne et Marie est polytechnicienne. Leur premier fils Dominique est devenu médecin et son frère Calixte vétérinaire et enseignant-chercheur.

Dernière fille du couple Bayrou, Agnès est docteure en sciences-politiques, alors que le benjamin de la fratrie, André a suivi les traces de ses parents en intégrant l’École Normale Supérieure de Lyon et en devenant agrégé de lettres classiques et docteur en littérature française.