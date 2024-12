Grève à la SNCF : voici les prévisions de circulation dans les transports franciliens pour ce vendredi

Alors que le mouvement social avait déjà débuté ce jeudi 12 décembre, les syndicats de cheminots prévoient encore des perturbations pour ce vendredi. Voici un point sur les lignes concernées.

Un trafic légèrement perturbé sur les Transiliens et le RER. Dans le sillage d’un mouvement social à l’appel des syndicats CGT-Cheminots et SUD-Rail, «la circulation des trains et RER va s'améliorer mais restera perturbée sur certaines des lignes opérées par Transilien SNCF Voyageurs pour Île-de-France Mobilités» ce vendredi.

Ainsi le trafic sur le RER A, B et E ainsi, sur les lignes Transilien J, K, L, P, U, R ainsi que sur les trams T4, T11, T12 et T13 sera normal.

Mouvement social national

Vendredi 13 décembre 2024



La @LIGNER_SNCF reviendra à trafic normal — Transilien SNCF Voyageurs (@Actu_Transilien) December 12, 2024

Pour rappel, cet appel à la grève s’inscrit dans le but de mettre en place un moratoire sur le démantèlement de Fret SNCF. La mobilisation ne prendrait fin selon l’Unsa-Ferroviaire et la CFDT-Cheminots, qu’une fois la signature d’un accord social.

Le RER D et les lignes H, N, C et V impactés

Si le trafic reprend progressivement, deux lignes de Transilien seront encore touchées par la mobilisation. Ainsi, il faudra prévoir trois trains sur quatre sur les axes H et N et compter deux trains sur trois pour les lignes C et V.

Côté RER, seule la ligne D sera encore impactée avec un train sur trois en moyenne sur les axes Creil - Corbeil-Essonnes et Goussainville - Melun», deux trains sur cinq sur les «axes Juvisy - Malesherbes et Juvisy - Melun» et un train sur trois «uniquement aux heures de pointe de matinée et de soirée».



Les bus de substitution pour les travaux ne circuleront pas.