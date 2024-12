«Jour rouge» EDF ce vendredi : voici les appareils à éviter d’utiliser

Ce vendredi 13 décembre fait partie des «jours rouges» d’EDF. C’est-à-dire ceux où l’électricité en heures pleines est la plus chère pour les bénéficiaires de l’offre Tempo. Alors, attention à la consommation.

Les consommateurs voient rouge. Ces jeudi et vendredi, la France est entrée dans une période de pics de consommation électrique. Ces «jours rouges» concernent les bénéficiaires de l’offre Tempo du fournisseur EDF. Ces derniers risqueront de voir leur facture d’électricité augmenter, avec des tarifs en heures pleines «jusqu’à 2,8 fois plus élevés», selon le site d’EDF.

22 «jours rouges»

L’offre Tempo d’EDF a pour but de proposer des tarifs avantageux sur l’électricité durant 343 jours de l’année. Les 22 autres jours sont les «jours rouges» et sont répartis entre le 1er novembre et le 31 mars (hors week-ends et jours fériés). Ils peuvent s’étaler sur cinq jours, et durant cette période, le prix du kWh en heures pleines est 2,8 fois plus élevé. Ces jours peuvent être choisis au dernier moment par le fournisseur.

L’objectif de ces jours, pour le fournisseur, est de réduire l’approvisionnement en électricité pendant les jours les plus demandés et de limiter la consommation pour favoriser les périodes creuses.

Les appareils à éviter

Durant cette période, et afin de limiter les frais, il est conseillé aux bénéficiaires de l’offre Tempo d’adopter une nouvelle organisation. EDF recommande notamment d’abaisser le chauffage de 1 °C, d’utiliser les appareils électroniques en dehors des Heures Pleines des jours rouges (c’est-à-dire entre 22h et 6h du matin), d’anticiper et de recharger les appareils en avance, et de débrancher les appareils qui ne seront pas utilisés pendant les «jours rouges».

Aussi, afin de mettre toutes les chances du côté des usagers, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie recommande d’éviter au maximum d’utiliser le sèche-linge, le lave-vaisselle, la télévision, les plaques vitrocéramiques, l’éclairage, le four, les consoles de jeux, le lave-linge, et le micro-ondes.