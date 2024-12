«Le premier qui bouge est gay» : un jeu homophobe dans les cours de récréation inquiète les associations

Stigmatisation, mise à l'écart, voire harcèlement : un jeu homophobe popularisé dans les cours d'école via les réseaux sociaux inquiète les syndicats et associations de défense des personnes LGBT.

Un jeu qui inquiète les associations de lutte contre l’homophobie. Dans les cours d’école françaises, à l’heure de la récréation, un nouveau type d’amusement a fait son apparition. Au cri de «le premier qui bouge est gay», tous doivent se figer.

Celui qui perd en se déplaçant est donc homosexuel et fait l’objet de railleries et de moqueries de ses camarades. Ce défi popularisé sur le réseau social TikTok depuis un an environ s'est diffusé en parallèle dans les cours de récréation des écoles et collèges.

Dans un communiqué, l’association Stop homophobie a dénoncé un jeu qui sous une apparente légèreté «stigmatise l'homosexualité en la transformant en insulte», via «un message toxique», qui peut entraîner «une perte d'estime de soi, du harcèlement accru, voire de graves troubles psychologiques, comme la dépression».

Les élèves ne pensent pas aux conséquences

Élève en 4e dans un collège parisien, Tom a admis un peu honteux auprès de l’AFP, «nous on fait ça tout le temps» mais «c’est juste pour rigoler».

Dans un autre collège parisien, un groupe d’élèves de 5e a confirmé que la pratique est courante au sein de leur établissement. L’un d’eux a conscience du caractère homophobe du jeu. «Il y en a qui disent "moi j'aime pas les gay donc le premier qui bouge est gay"», a-t-il expliqué.

Pourtant, les associations ne sont guère surprises du phénomène dans un contexte où l'homophobie reste présente en milieu scolaire. «Il y a encore beaucoup de témoignages d'insultes, de petites injures répétées», qui sont très «déstabilisantes» pour les jeunes victimes, a décri à l'AFP Flora Bolter, co-directrice de l'Observatoire LGBT+ de la Fondation Jean-Jaurès.

Mais l'existence d'un tel défi dans les établissements, ne serait-ce que dans quelques-uns, «n'est pas tolérable», a souligné Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat des collèges et lycées. «Cela confirme l'ampleur du travail à faire sur les questions d'éducation à la différence».

Un jeu à caractère délictuel

«L'homophobie n'est pas un jeu, c'est un délit», a réagi sur le réseau social X la ministre de l'Éducation démissionnaire, Anne Genetet. «Le programme que je porte au ministère de l'Éducation nationale, consacré à l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, doit voir le jour.»

La trend "le premier qui bouge, il est gay" n’est pas un jeu. C’est un comportement homophobe. Et l’homophobie n’est pas un jeu, c’est un délit.



Ce dernier prévoit de sensibiliser les élèves dès le plus jeune âge au respect de tous notamment via la lutte contre les discriminations d'orientation sexuelles doivent être abordés en classe pendant les séances d'éducation à la sexualité.

Les associations de défense de personnes LGBT+ parient aussi sur une sensibilisation à grande échelle pour lutter contre l'homophobie chez les plus jeunes.

Tout comme la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves, pour qui «l'école est une solution pour combattre ces comportements homophobes». «Mais tant que les pouvoirs publics ne prennent pas leurs responsabilités, je crains qu'il y ait régulièrement des jeux de ce type», a estimé son vice-président, Grégoire Ensel.