Neige-verglas : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 9 départements en vigilance jaune neige-verglas pour la journée de ce vendredi 13 décembre.

Faites preuve de vigilance. Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 9 départements en alerte jaune pour «neige-verglas» ce vendredi.

Sont concernés : le Vaucluse, l'Ardèche, la Lozère, le Cantal, la Haute-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire et le Jura.

«Quelques brouillards givrants sont possibles du côté du Berry et de l'ouest de la Bourgogne», ont alerté les prévisionnistes de l'agence de météorologie nationale, indiquant qu'une évolution «plus favorable» était espérée. Cependant, si l'alerte neige-verglas devrait s'interrompre à partir de 10h ce vendredi matin, elle sera de nouveau active à partir de 15h, selon le dernier bulletin de Météo-France.

À l'échelle nationale, les températures resteront en-dessous des normales de saison. Les minimales seront comprises entre -3 et 3 °C sur la moitié nord, entre 0 et 5 °C au Sud, avec 7 et 10 °C sur le littoral méditerranéen. Les valeurs maximales vont de 2 °C, près des frontières nord, à 12 °C localement dans le Sud-Ouest.