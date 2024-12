Notre-Dame de Paris : la célèbre couronne du Christ fait son retour dans la cathédrale ce vendredi

La couronne portée par Jésus lors de sa Passion fait son retour à Notre-Dame de Paris ce vendredi 13 décembre lors d'une cérémonie d’ostension et de vénération. Par la suite, elle sera exposée tous les vendredis, du 10 janvier au 18 avril 2025 puis seulement tous les premiers vendredis du mois.

La couronne d'épines est de retour chez elle. Cette relique sera déposée à Notre-Dame ce vendredi 13 décembre à 16h30. Pour l'occasion, une cérémonie d’ostension et de vénération sera présidée par l’archevêque de Paris et en présence des chevaliers et dames de l’ordre équestre du Saint-Sépulcre. Ils sont les gardiens de ce trésor depuis 1923 et veille à sa sécurité et à sa présentation aux fidèles.

Pour rappel, la couronne d’épines a été portée en signe d’humiliation par Jésus durant sa Passion. Elle est vénérée depuis le XIIIe siècle par les chrétiens du monde entier. La relique est en France depuis 1239 grâce à l'action de Saint Louis qui l'a rapportée de Constantinople lors d'une de ses croisades.

Cet objet d'une valeur inestimable avait déjà connu Notre-Dame puisqu'il y avait été conservé pendant la construction de la Sainte-Chapelle sur l’île de la cité. En 1806, après les tumultes de la Révolution, la couronne a été remise à l’archevêque de Paris. L'homme d'Église l'entreposera ensuite au trésor de la cathédrale Notre-Dame.

Une «chance unique» de l'avoir en France

Au moment de l'incendie de Notre-Dame, survenu le 15 avril 2019, la couronne du Christ était conservée dans un coffret hermétique, aux côtés d'un fragment de la vraie Croix et d'un clou de la Passion. Grâce à l'action des pompiers, les reliques ont été sauvées des flammes.

Dès son retour à Notre-Dame le 13 décembre, les fidèles pourront à nouveau l'admirer tous les vendredis, du 10 janvier au 18 avril 2025 (vendredi saint). Par la suite, elle sera exposée tous les premiers vendredis du mois.

«Cette couronne constitue ce qui reste de la Passion de Jésus» insiste le père Guillaume Normand, vice-recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris auprès de La Vie. «Cela est attesté par les Évangiles. Et c’est une chance unique de l’avoir en France, et de conserver aussi un clou et un morceau du bois de la Croix. Ce ne sont pas seulement un trésor, mais des éléments tangibles et bien physiques qui rappellent l’historicité des faits et de ce que Jésus a vécu», poursuit le religieux.