Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce vendredi

Dans leur dernier bulletin, les prévisionnistes de Météo-France ont placé la Haute-Corse en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce vendredi 12 décembre.

N'oubliez pas vos parapluies. Si les départements de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de la Haute-Corse étaient placés en vigilance jaune pour «pluie-inondation», une mise à jour effectuée par Météo-France a uniquement laissé la partie nord de l'Île-de-beauté en alerte jaune pour le même risque météorologique ce vendredi.

«En Corse, les pluies sont localement soutenues sur une moitié est de l'île et plus atténuées sur l'ouest, avec de la neige autour de 1.600/1.700 m», a indiqué l'agence de météorologie nationale, précisant que ces pluies pouvaient «donner quelques coups de tonnerre près du littoral oriental».

Ailleurs, «les pluies, parfois orageuses sur le cotier du golfe du Lion», vont se renforcer sur le Languedoc-Roussillon, avant de «gagner la Provence, le sud du Massif central et les Alpes du Sud», ajoutant que des nuages et quelques pluies vont s'étendre «jusqu'au Limousin et au Poitou, puis le soir sur Auvergne-Rhône-Alpes».