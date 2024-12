Sondage : 61 % des Français ne font pas confiance à François Bayrou en tant que Premier ministre

Emmanuel Macron a désigné vendredi 13 décembre François Bayrou comme nouveau Premier ministre. Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce jour, 61% des Français ne font pas confiance au nouveau locataire de Matignon.

Une cote de popularité plus basse que ses prédécesseurs. Selon une étude de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD paru ce vendredi 13 décembre, 61% des Français n’ont pas confiance en François Bayrou comme Premier ministre.

En comparaison, lors de son arrivée à Matignon, Michel Barnier obtenait un taux de défiance de la part des Français de 58%, contre 52% pour Gabriel Attal et 47% pour Elisabeth Borne.

François Bayrou soutenu par sa génération

Dans le détail, hommes et femmes manquent majoritairement de confiance en François Bayrou. Les femmes (62%) affichent cependant un taux de défiance légèrement supérieur à celui des hommes (60%).

Par ailleurs, les résultats de l’étude mettent en lumière des taux de défiance dans le nouveau Premier ministre sensiblement équivalent en fonction de l’âge des sondés. Les 18-24 ans (69%) et les 25-34 ans (68%) sont ceux qui affichent le plus grand manque de confiance, alors que les 65 ans et plus, la génération de François Bayrou, ne sont que 49% à se montrer méfiants.

Du point de vue des catégories socio-professionnelles des sondés, les résultats montrent que les CSP- sont 65% à ne pas avoir confiance dans le nouveau Premier ministre, contre 63% pour les inactifs et 55% pour les CSP+.

Un large soutien du camp présidentiel

Sur le volet politique, les sondés se réclamant du Rassemblement national enregistrent un taux de défiance record. En effet, ils sont 81% à ne pas faire confiance à François Bayrou en tant que Premier ministre.

Il en va de même pour les personnes proches des partis de l’alliance du Nouveau Front populaire dans des proportions moindre. Ainsi, ils sont 68% à ne pas faire confiance au nouveau locataire de Matignon pour les proches de La France insoumise, 59% pour ceux des Écologistes et 58% pour ceux du Parti socialiste.

Si les sondés se revendiquant des Républicains sont à la quasi-égalité, ils sont tout de même 51% à ne pas accorder leur confiance à François Bayrou.

A contrario les sondés proches de l’alliance présidentielle, de Renaissance et du MoDem font très majoritairement confiance à François Bayrou, à hauteur de 80%.