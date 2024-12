Voyage du pape en Corse : voici où sont venus les souverains pontifes en France

Le pape François se rendra ce dimanche 15 décembre à Ajaccio, en Corse. Avec cette troisième visite sur le sol français, il marche sur les traces de ses prédécesseurs, visiteurs réguliers en France.

Il était invité à la réouverture de Notre-Dame au cours du week-end du 7 et 8 décembre, mais le pape François a finalement opté pour l’île de Beauté. Le souverain pontife sera présent à Ajaccio, à la cathédrale de Notre-Dame de l’Assomption, dans le cadre d’une visite non-officielle.

Cette visite en France, la troisième de son pontificat après Strasbourg en 2014 et Marseille en 2023, lui permet de renforcer les liens entre l'Hexagone et les papes, adeptes des passages dans notre pays.

Depuis la visite du pape Étienne II en 754 à Saint-Denis afin de renouveler le sacre du roi Pépin le Bref, de nombreux représentants du Saint-Siège ont foulé le territoire français, notamment lors des périodes de royauté.

Si les papes se sont succédés en France durant plusieurs siècles, il a existé une période creuse entre le début du XIXe et la fin du XXe siècle, avec la venue de Jean-Paul II en 1980.

Comme le montre notre infographie interactive (vous pouvez cliquer sur chaque ville pour en connaître les détails), les venues du pape Jean-Paul II ont relancé les traditionnelles venues des papes en France.

Jean-Paul II, un habitué de la France

Le souverain pontife d’origine polonaise s’est rendu à deux reprises à Paris et Lourdes, ainsi qu’à l’île de la Réunion. En plus de ces visites, Jean-Paul II s’est également rendu à Lyon, Taizé, Paray-le-Monial, Ars et Annecy en 1986, à Strasbourg, Metz, Nancy et Mulhouse en 1988, ainsi que Tours, Saint-Laurent sur Sèvre, Sainte-Anne d’Auray et Reims en 1996.

Si Jean-Paul II s’est rendu à huit reprises en France entre 1980 et 2004, cela n’a pas été le cas pour son successeur, Benoît XVI. Pour son unique voyage dans l’Hexagone au cours de son pontificat, le pape allemand s’est rendu à Paris afin de célébrer une messe devant plus de 260.000 personnes sur l’esplanade des Invalides, avant de rallier Lourdes, les 13 et 14 septembre 2008.

Représentant du Saint Siège depuis 2013, le pape François a posé le pied sur le territoire français pour la première fois le 24 novembre 2014, à Strasbourg afin de se rendre au Parlement européen et au Conseil de l’Europe.

Il aura fallu attendre les Rencontres méditerranéennes organisées à Marseille en septembre 2023 pour revoir le pape François sur le sol français.

Désormais attendu en Corse, le souverain pontife effectuera sa troisième visite en France, où il rencontrera notamment le cardinal François Bustillo, évêque d’Ajaccio, qu’il connaît personnellement.