Chèque alimentaire étudiant 2025 : quelles seront les conditions pour en bénéficier ?

Le chèque alimentaire étudiant, dispositif de soutien pour les jeunes en difficulté, sera mis en place en 2025. Montant, critères d'éligibilité et démarches à suivre, voici tout ce qu'il faut savoir pour bénéficier de cette précieuse aide.

Un dispositif pour lutter contre la précarité étudiante. Face à l’inflation persistante et aux difficultés financières rencontrées par de nombreux étudiants, le gouvernement a décidé fin novembre, d’instaurer le chèque alimentaire étudiant en 2025. Sous la forme d’une carte prépayée, cette aide vise à garantir l’accès à une alimentation saine et équilibrée pour les jeunes les plus vulnérables, réduire les inégalités géographiques et compléter les aides existantes notamment versées par le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (Crous).

Pour y prétendre plusieurs conditions doivent toutefois être respectées. Le statut étudiant sera nécessaire, tout comme le fait d’étudier en «zone blanche», c’est-à-dire à plus de vingt minutes à pied ou en transport en commun d’un restaurant universitaire qui propose des offres de restaurations à tarif modéré.

La liste précise des établissements concernés par les zones blanches sera fixée prochainement et les étudiants ainsi identifiés seront portés à la connaissance des Crous.

Le montant de l'aide et son versement

Selon le profil de l’étudiant, le montant du chèque alimentaire sera compris entre 20 et 50 euros par mois. Un étudiant boursier touchera 40 euros par mois, un non-boursier 20 euros. Pour ceux poursuivant leurs études dans un territoire ultra-marin, une majoration supplémentaire de 10 euros est prévue. Ainsi, un étudiant boursier en outre-mer touchera 50 euros et un non-boursier 30.

Versée mensuellement pendant l’année universitaire, les étudiants pourront en bénéficier à partir du 1er février 2025.

Les endroits où utiliser le chèque alimentaire

A la manière d’un titre restaurant classique, le chèque alimentaire étudiant pourra être utilisé dans les commerces alimentaires tels que des supermarchés, des boulangeries ou encore des épiceries. En outre, un plafond de dépense quotidienne sera fixé à 20 euros.

Alors que les partenariats avec les différents commerçants n’ont pas encore été finalisés, chaque année au 1er juillet les sommes restantes sur les cartes prépayées ne pourront plus être utilisées par les étudiants. Ces sommes seront reversées au Crous.