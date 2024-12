Crues : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Dans leur dernier bulletin, les prévisionnistes de Météo-France ont placé quatre départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce dimanche 15 décembre.

Prudence aux abords des cours d’eau. Les prévisionnistes de Météo-France ont placé quatre départements en vigilance jaune crues pour la journée de ce dimanche.

Les départements concernés par la vigilance jaune sont les suivants : l’Aisne, les Ardennes, la Savoie et la Haute-Savoie.

Des températures plus douces

Ce dimanche, une perturbation, très affaiblie par les hautes pressions qui continuent de gonfler par l’Ouest, traversera l’extrême nord de la France. Dans son sillage, de l’air plus doux s’immiscera sur un large quart Nord-Ouest du pays ; les maximales renoueront avec les 10, voire les 12 °C entre Bretagne, Val de Loire et Hauts-de-France.

Ailleurs, entre les Pyrénées et le Grand-Est, l’humidité sera importante, le ciel sera bas de plafond le matin, et la dissipation sera tardive, voire inexistante en journée, rappelle Météo-France dans ses prévisions. Des précipitations seront possibles mais souvent ponctuelles sauf le long des Pyrénées où l’activité sera plus régulière mais sans excès.