Lutins farceurs : quelle est cette tendance que l’on voit partout sur les réseaux sociaux ?

Nouvelles stars des réseaux sociaux et des foyers en ce mois de décembre, les lutins farceurs s'immiscent, peu à peu, dans la culture et les habitudes des Français. Quelle est cette tendance des fêtes de Noël que les réseaux sociaux relaient ?

Un phénomène grandissant. Depuis près de vingt ans, les lutins farceurs gagnent en popularité en France, au point d'être devenus, cette année, incontournables sur les réseaux sociaux et dans les foyers.

Le concept est simple : Les lutins farceurs sont des petits monstres ayant un faible pour la bêtise. Il s'agit alors pour les parents de mettre en scène le passage des lutins farceurs pendant la nuit pour que les enfants constatent, au réveil, les dégâts causés par ces nouvelles stars de Noël. Boîtes de chocolats vidées, papier toilette renversé sur le sapin, toutes les idées sont bonnes tant qu'elles semblent sournoises.

À cette nouvelle mythologie, s'ajoutent également quelques règles folkloriques. Ces petites créatures ne doivent pas être touchées par les enfants, au risque de perdre leurs pouvoirs, et sont censées rejoindre le père Noël chaque nuit pour lui indiquer si les enfants sont vraiment sages.

Tout ce nouvel imaginaire se repend désormais, et depuis plusieurs semaines, sur les réseaux sociaux. Alors que certains parents en profitent pour faire le buzz en partageant leurs idées, les marques ou encore les organismes publics s'en servent pour faire leur communication, témoin d'un réel encrage du phénomène dans la culture.

Des origines diverses

Si certains veulent comparer le phénomène à Halloween, au départ peu présent en France puis popularisé par l'Amérique du Nord, les lutins farceurs tirent leurs racines de l'Islande, où traditionnellement des trolls appelés Jólasveinarnir viennent voler la nourriture pendant la nuit à la période de Noël. Ils peuvent également laisser des récompenses et sont considérés comme l'équivalent du père Noël en Islande.

Au cours des années 2000, la publication du livre pour enfants The Elf on the Shelf par Carol Aebersold et sa fille Chanda Bell, narrant l'histoire de lutins rendant visite aux enfants la nuit entre Thanksgiving et le réveillon de Noël, participe à lancer l'engouement pour les lutins aux Etats-Unis.